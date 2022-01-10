https://sputnik-georgia.ru/20220110/skonchalsya-gruzinskiy-poet-rezo-amashukeli-263496822.html
Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Грузия потеряла выдающегося поэта Реваза Бидзиновича Амашукели 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T14:33+0400
2022-01-10T14:33+0400
2022-01-10T15:00+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
шота руставели
кто ушел из жизни в 2022 году?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/09/231300958_0:47:1499:890_1920x0_80_0_0_a18d79b2139ce4eb50a578308af391d2.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет, информацию журналистам подтвердили родственники писателя.Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года. Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23130/09/231300958_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_20ee22118c89db32196240fbd1715893.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, шота руставели, кто ушел из жизни в 2022 году?
Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
14:33 10.01.2022 (обновлено: 15:00 10.01.2022)
Грузия потеряла выдающегося поэта Реваза Бидзиновича Амашукели
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет, информацию журналистам подтвердили родственники писателя.
Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года.
Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).
Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.