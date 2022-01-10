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Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Грузия потеряла выдающегося поэта Реваза Бидзиновича Амашукели 10.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет, информацию журналистам подтвердили родственники писателя.Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года. Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, шота руставели, кто ушел из жизни в 2022 году?

Скончался грузинский поэт Резо Амашукели

14:33 10.01.2022 (обновлено: 15:00 10.01.2022)
© Sputnik / Alexander Imedashvili Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели
 Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Грузия потеряла выдающегося поэта Реваза Бидзиновича Амашукели
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет, информацию журналистам подтвердили родственники писателя.
Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года.
Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).
Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).
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