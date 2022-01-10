https://sputnik-georgia.ru/20220110/skonchalsya-gruzinskiy-poet-rezo-amashukeli-263496822.html

Скончался грузинский поэт Резо Амашукели

Скончался грузинский поэт Резо Амашукели

Грузия потеряла выдающегося поэта Реваза Бидзиновича Амашукели 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T14:33+0400

2022-01-10T14:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский поэт Резо (Реваз) Амашукели скончался в возрасте 85 лет, информацию журналистам подтвердили родственники писателя.Резо Амашукели окончил филологический факультет ТГУ в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года. Стихотворение Резо Амашукели "Зов" было удостоено премии Комсоюза в 1968 году. Амашукели был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместителем председателя Союза граждан (1993). Являлся почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).Резо Амашукели также был награжден Орденом Чести (1996).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, шота руставели, кто ушел из жизни в 2022 году?