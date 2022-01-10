https://sputnik-georgia.ru/20220110/tarify-na-kommunalnye-uslugi-dlya-naseleniya-ne-povysilis---razyasnenie-komissii-263483284.html

Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии

Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о повышении потребительских тарифов на электроэнергию и газ 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T07:01+0400

2022-01-10T07:01+0400

2022-01-10T07:58+0400

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тарифы на воду

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Опубликованная некоторыми грузинскими СМИ часть отчета об инфляции за декабрь 2021 года, подготовленного Национальной службой статистики Грузии, вызвала в обществе некоторые вопросы относительно роста тарифов, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).В связи с тем, что вопрос установления потребительских тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение входит в компетенцию Национальной комиссии по регулированию, то общественности решили предоставить подробную информацию о росте тарифов за последнее время.Повышение тарифов в электроэнергетике в последний раз происходило в декабре 2020 года, впервые с 2017 года в связи с реализацией инвестиционных проектов, необходимых для надежности электроснабжения, и негативными последствиями, вызванными пандемией.Что касается природного газа, то в большинстве районов Грузии с 2017 года 1 кубометр природного газа для потребительского сектора остается на отметке 57 тетри. В 2021 году тариф на газ для бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy был установлен примерно на том же уровне (53,9 тетри/куб. м), что и в остальной Грузии."Можно сказать, что потребительский тариф на газ в Грузии стабилен. Цена на природный газ ниже рыночной", – говорится в заявлении.Что касается тарифов на водоснабжение, то GNERC установила тарифы для компаний, работающих в сфере водоснабжения, в декабре 2020 года. Повышение тарифов было обусловлено несколькими факторами. Среди них важнейшую роль сыграло сокращение потребления в небытовом секторе на фоне пандемии, а также инвестиционные планы.Комиссия всегда готова к сотрудничеству со средствами массовой информации, а также с различными организациями или лицами, в целях предоставления населению исчерпывающей информации по тарифам и другим интересующим их вопросам, отмечено в заявлении GNERC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, тбилиси, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на воду