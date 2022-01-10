https://sputnik-georgia.ru/20220110/tarify-na-kommunalnye-uslugi-dlya-naseleniya-ne-povysilis---razyasnenie-komissii-263483284.html
Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии
Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о повышении потребительских тарифов на электроэнергию и газ 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T07:01+0400
2022-01-10T07:01+0400
2022-01-10T07:58+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
тарифы на газ
тарифы на электроэнергию
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
тарифы на воду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/79/245307944_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_366485455c1c948fb31378b2501cbc4d.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Опубликованная некоторыми грузинскими СМИ часть отчета об инфляции за декабрь 2021 года, подготовленного Национальной службой статистики Грузии, вызвала в обществе некоторые вопросы относительно роста тарифов, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).В связи с тем, что вопрос установления потребительских тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение входит в компетенцию Национальной комиссии по регулированию, то общественности решили предоставить подробную информацию о росте тарифов за последнее время.Повышение тарифов в электроэнергетике в последний раз происходило в декабре 2020 года, впервые с 2017 года в связи с реализацией инвестиционных проектов, необходимых для надежности электроснабжения, и негативными последствиями, вызванными пандемией.Что касается природного газа, то в большинстве районов Грузии с 2017 года 1 кубометр природного газа для потребительского сектора остается на отметке 57 тетри. В 2021 году тариф на газ для бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy был установлен примерно на том же уровне (53,9 тетри/куб. м), что и в остальной Грузии."Можно сказать, что потребительский тариф на газ в Грузии стабилен. Цена на природный газ ниже рыночной", – говорится в заявлении.Что касается тарифов на водоснабжение, то GNERC установила тарифы для компаний, работающих в сфере водоснабжения, в декабре 2020 года. Повышение тарифов было обусловлено несколькими факторами. Среди них важнейшую роль сыграло сокращение потребления в небытовом секторе на фоне пандемии, а также инвестиционные планы.Комиссия всегда готова к сотрудничеству со средствами массовой информации, а также с различными организациями или лицами, в целях предоставления населению исчерпывающей информации по тарифам и другим интересующим их вопросам, отмечено в заявлении GNERC.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24530/79/245307944_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0b8abf11d0130cc079c68c2f498d3fd7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, тбилиси, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на воду
Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии
07:01 10.01.2022 (обновлено: 07:58 10.01.2022)
Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии опровергла слухи о повышении потребительских тарифов на электроэнергию и газ
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Опубликованная некоторыми грузинскими СМИ часть отчета об инфляции за декабрь 2021 года, подготовленного Национальной службой статистики Грузии, вызвала в обществе некоторые вопросы относительно роста тарифов, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC).
В связи с тем, что вопрос установления потребительских тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение входит в компетенцию Национальной комиссии по регулированию, то общественности решили предоставить подробную информацию о росте тарифов за последнее время.
Повышение тарифов в электроэнергетике в последний раз происходило в декабре 2020 года, впервые с 2017 года в связи с реализацией инвестиционных проектов, необходимых для надежности электроснабжения, и негативными последствиями, вызванными пандемией.
"При установлении тарифа GNERC учитывала только те основные и необходимые расходы для работы компаний, без которых невозможно было бы оказывать качественные услуги потребителям", – говорится в заявлении.
Что касается природного газа, то в большинстве районов Грузии с 2017 года 1 кубометр природного газа для потребительского сектора остается на отметке 57 тетри. В 2021 году тариф на газ для бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy был установлен примерно на том же уровне (53,9 тетри/куб. м), что и в остальной Грузии.
"Можно сказать, что потребительский тариф на газ в Грузии стабилен. Цена на природный газ ниже рыночной", – говорится в заявлении.
Что касается тарифов на водоснабжение, то GNERC установила тарифы для компаний, работающих в сфере водоснабжения, в декабре 2020 года. Повышение тарифов было обусловлено несколькими факторами. Среди них важнейшую роль сыграло сокращение потребления в небытовом секторе на фоне пандемии, а также инвестиционные планы.
"При обсуждении деликатных вопросов, таких как тарифы, GNERC всегда обеспечивает максимальную прозрачность своих соображений. При расчете тарифов учитываются только необходимые затраты на непрерывное, надежное и качественное снабжение потребителей", – говорится в заявлении комиссии.
Комиссия всегда готова к сотрудничеству со средствами массовой информации, а также с различными организациями или лицами, в целях предоставления населению исчерпывающей информации по тарифам и другим интересующим их вопросам, отмечено в заявлении GNERC.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.