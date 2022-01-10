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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 10-16 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 10-16 января

На этой неделе небо над Тбилиси преимущественно затянуто облаками, ожидаются и осадки 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду. В понедельник, 10 января, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в 17:49.Во вторник, 11 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла.Закат в 17:50.В среду, 12 января, с утра в Тбилиси будет ясно, остальная часть дня будет облачной. Восход солнца в 08:27.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 12 градуса тепла.Закат в Тбилиси в 17:51.В четверг, 13 января, в столице Грузии синоптики обещают облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца в 08:26.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 1 градус. А днем – максимум 7 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 17:52.В пятницу, 14 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый снег. Восход в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус. А днем – максимум 2 градуса тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в 17:53.В субботу, 15 января, в Тбилиси сохранится переменчивая погода. Восход в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов. А днем температура поднимется максимум до 6 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в 17:54.В воскресенье, 16 января, в столице Грузии синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду.Восход в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 1 градус. А днем поднимется максимум до 5 градусов тепла.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в 17:56.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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