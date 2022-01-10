Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220110/ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-kompozitor-nodar-mamisashvili-263498100.html
Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
Мамисашвили плодотворно работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T15:29+0400
2022-01-10T15:43+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
кто ушел из жизни в 2022 году?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252287114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d93ec8f31db41eb09e5f98d6f5ee8783.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный профессор государственной консерватории, грузинский композитор, выдающийся мыслитель и общественный деятель Нодар Мамисашвили.В связи со смертью композитора Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили выразила соболезнования семье, друзьям, коллегам Мамисашвили и всему музыкальному сообществу."Личность Нодара Мамисашвили уникальна своей многогранностью и системностью мышления. Он является автором десятка научных работ и публикаций. Мамисашвили впервые в мире создал акустическую схему резонансного распределения девяти церковных колоколов, по которой колокола в церкви Самеба были распределены в пространстве звонницы. Он также дифференцировал колокола по функциям: два колокола призыва, два колокола прощения, два гимна, один покаянный призыв, один молитвенный, один колокол славы", – говорится в сообщении консерватории."Примечателен и "тандем" Нодара Мамисашвили с грузинским режиссером Мерабом Кокочашвили, в результате которого были созданы фильмы "Большая зеленая долина" и "Три дня жаркого лета", где музыка завораживает своей искренностью. Творчество Нодара Мамисашвили глубоко национально, и в то же время интернационально и универсально", – пишет руководство консерватории.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252287114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d2be92c66c15562ecfaff5afd07ec5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, кто ушел из жизни в 2022 году?

Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили

15:29 10.01.2022 (обновлено: 15:43 10.01.2022)
© Sputnik / STRINGERГорящие свечи на траурной акции памяти
Горящие свечи на траурной акции памяти - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Мамисашвили плодотворно работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный профессор государственной консерватории, грузинский композитор, выдающийся мыслитель и общественный деятель Нодар Мамисашвили.
В связи со смертью композитора Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили выразила соболезнования семье, друзьям, коллегам Мамисашвили и всему музыкальному сообществу.
"Личность Нодара Мамисашвили уникальна своей многогранностью и системностью мышления. Он является автором десятка научных работ и публикаций. Мамисашвили впервые в мире создал акустическую схему резонансного распределения девяти церковных колоколов, по которой колокола в церкви Самеба были распределены в пространстве звонницы. Он также дифференцировал колокола по функциям: два колокола призыва, два колокола прощения, два гимна, один покаянный призыв, один молитвенный, один колокол славы", – говорится в сообщении консерватории.
Как композитор Нодар Мамисашвили работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке. Он автор детской оперы "Зайчик Бакия", балета "Три ключа", семи симфоний, произведений для симфонического и камерного оркестров, инструментальных концертов, хоровых, хорово-симфонических произведений, а также является создателем многих камерных произведений.
"Примечателен и "тандем" Нодара Мамисашвили с грузинским режиссером Мерабом Кокочашвили, в результате которого были созданы фильмы "Большая зеленая долина" и "Три дня жаркого лета", где музыка завораживает своей искренностью. Творчество Нодара Мамисашвили глубоко национально, и в то же время интернационально и универсально", – пишет руководство консерватории.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:59Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
15:29Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
14:59Грузия закупила медикаменты для лечения коронавируса
14:33Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
14:11Резкий запах в Батуми – источник пока не найден
13:56В Грузии потеплеет до 20 градусов
13:14Грузия откроет свой фармацевтический рынок для Турции – премьер
12:57В Казахстане использовались "майданные технологии" - Путин
12:44Грузия на грани эпидшторма – специалисты делают неутешительные прогнозы
12:28"Мы очень переживаем" - премьер Грузии о событиях в Казахстане
12:12Николь Кидман названа лучшей актрисой на кинопремии "Золотой глобус"
12:04Выдача новых проездных в Тбилиси возобновлена
11:49COVID-статистика Грузии: последние данные
11:33Авиарейсы между Грузией и Казахстаном осуществляются в обычном режиме
11:17Точный прогноз погоды в Тбилиси на 10-16 января
11:06Кто получил "Золотой глобус"? Названы лауреаты кинопремии
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 953
09:36Названа сумма ущерба от беспорядков в Казахстане
09:20Курс лари на понедельник – 3,089 GEL/$1
09:01Откроются ли школы в Грузии с 17 января – мнение эксперта