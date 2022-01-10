https://sputnik-georgia.ru/20220110/ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-kompozitor-nodar-mamisashvili-263498100.html

Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили

Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили

Мамисашвили плодотворно работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке 10.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-10T15:29+0400

2022-01-10T15:29+0400

2022-01-10T15:43+0400

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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный профессор государственной консерватории, грузинский композитор, выдающийся мыслитель и общественный деятель Нодар Мамисашвили.В связи со смертью композитора Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили выразила соболезнования семье, друзьям, коллегам Мамисашвили и всему музыкальному сообществу."Личность Нодара Мамисашвили уникальна своей многогранностью и системностью мышления. Он является автором десятка научных работ и публикаций. Мамисашвили впервые в мире создал акустическую схему резонансного распределения девяти церковных колоколов, по которой колокола в церкви Самеба были распределены в пространстве звонницы. Он также дифференцировал колокола по функциям: два колокола призыва, два колокола прощения, два гимна, один покаянный призыв, один молитвенный, один колокол славы", – говорится в сообщении консерватории."Примечателен и "тандем" Нодара Мамисашвили с грузинским режиссером Мерабом Кокочашвили, в результате которого были созданы фильмы "Большая зеленая долина" и "Три дня жаркого лета", где музыка завораживает своей искренностью. Творчество Нодара Мамисашвили глубоко национально, и в то же время интернационально и универсально", – пишет руководство консерватории.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, кто ушел из жизни в 2022 году?