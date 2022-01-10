https://sputnik-georgia.ru/20220110/ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-kompozitor-nodar-mamisashvili-263498100.html
Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
Мамисашвили плодотворно работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T15:29+0400
2022-01-10T15:29+0400
2022-01-10T15:43+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
кто ушел из жизни в 2022 году?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252287114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d93ec8f31db41eb09e5f98d6f5ee8783.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный профессор государственной консерватории, грузинский композитор, выдающийся мыслитель и общественный деятель Нодар Мамисашвили.В связи со смертью композитора Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили выразила соболезнования семье, друзьям, коллегам Мамисашвили и всему музыкальному сообществу."Личность Нодара Мамисашвили уникальна своей многогранностью и системностью мышления. Он является автором десятка научных работ и публикаций. Мамисашвили впервые в мире создал акустическую схему резонансного распределения девяти церковных колоколов, по которой колокола в церкви Самеба были распределены в пространстве звонницы. Он также дифференцировал колокола по функциям: два колокола призыва, два колокола прощения, два гимна, один покаянный призыв, один молитвенный, один колокол славы", – говорится в сообщении консерватории."Примечателен и "тандем" Нодара Мамисашвили с грузинским режиссером Мерабом Кокочашвили, в результате которого были созданы фильмы "Большая зеленая долина" и "Три дня жаркого лета", где музыка завораживает своей искренностью. Творчество Нодара Мамисашвили глубоко национально, и в то же время интернационально и универсально", – пишет руководство консерватории.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252287114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d2be92c66c15562ecfaff5afd07ec5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, кто ушел из жизни в 2022 году?
Ушел из жизни грузинский композитор Нодар Мамисашвили
15:29 10.01.2022 (обновлено: 15:43 10.01.2022)
Мамисашвили плодотворно работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии в возрасте 91 года ушел из жизни заслуженный профессор государственной консерватории, грузинский композитор, выдающийся мыслитель и общественный деятель Нодар Мамисашвили.
В связи со смертью композитора Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили выразила соболезнования семье, друзьям, коллегам Мамисашвили и всему музыкальному сообществу.
"Личность Нодара Мамисашвили уникальна своей многогранностью и системностью мышления. Он является автором десятка научных работ и публикаций. Мамисашвили впервые в мире создал акустическую схему резонансного распределения девяти церковных колоколов, по которой колокола в церкви Самеба были распределены в пространстве звонницы. Он также дифференцировал колокола по функциям: два колокола призыва, два колокола прощения, два гимна, один покаянный призыв, один молитвенный, один колокол славы", – говорится в сообщении консерватории.
Как композитор Нодар Мамисашвили работал во многих жанрах, в том числе в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке. Он автор детской оперы "Зайчик Бакия", балета "Три ключа", семи симфоний, произведений для симфонического и камерного оркестров, инструментальных концертов, хоровых, хорово-симфонических произведений, а также является создателем многих камерных произведений.
"Примечателен и "тандем" Нодара Мамисашвили с грузинским режиссером Мерабом Кокочашвили, в результате которого были созданы фильмы "Большая зеленая долина" и "Три дня жаркого лета", где музыка завораживает своей искренностью. Творчество Нодара Мамисашвили глубоко национально, и в то же время интернационально и универсально", – пишет руководство консерватории.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.