https://sputnik-georgia.ru/20220110/vecher-pamyati-sergo-paradzhanova-proydet-v-tbilisi--263498855.html
Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник... 10.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-10T15:59+0400
2022-01-10T15:59+0400
2022-01-10T15:59+0400
культура
новости
грузия
тбилиси
тбилиси
сергей параджанов
гия канчели
илья чавчавадзе
цхалтубо
союз грузинских армян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/01/249329386_0:84:1001:647_1920x0_80_0_0_44594d3a1cff906632fb3b2bfbc7bc13.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник, 10 января, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе "Союза грузинских Армян".В рамках мероприятия будет организована выставка фотографий, сделанных тбилисским фотографов Юрием Мечитовым для великого режиссера.Также на вечере состоится церемония награждения участников конкурса Серго Параджанова в области изобразительного искусства, который проводится "Союзом грузинских армян" с 2005 года. В составе членов жюри - компетентные лица из университета им. И. Джавахишвили, а также университета им. Ильи Чавчавадзе и Художественной академии. Победителям будет передана путевка на курорт Цхалтубо.На мероприятии гости также смогут увидеть отрывок фильма, в котором известные деятели искусства рассказывают о своем опыте работы с Серго Параджановым и об отношении с известным режиссером. Среди них Нана Гогоберидзе, Ариадна Шенгелая, Гия Канчели и другие.В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения >>>Помимо этого, будет представлен перфоманс Театра кукол также на тематику Параджанова.Вечер посетят члены Горсовета (Сакребуло), известные общественные деятели и другие гости. Мероприятие пройдет по адресу Площадь Свободы, 2, в зале царицы Тамар тбилисского Сакребуло (горсовета).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
цхалтубо
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/01/249329386_12:0:987:731_1920x0_80_0_0_548fccf3c47a5b79297866c721141107.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, сергей параджанов, гия канчели, илья чавчавадзе, цхалтубо, союз грузинских армян
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik.
Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник, 10 января, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе "Союза грузинских Армян".
В рамках мероприятия будет организована выставка фотографий, сделанных тбилисским фотографов Юрием Мечитовым для великого режиссера.
Также на вечере состоится церемония награждения участников конкурса Серго Параджанова в области изобразительного искусства, который проводится "Союзом грузинских армян" с 2005 года. В составе членов жюри - компетентные лица из университета им. И. Джавахишвили, а также университета им. Ильи Чавчавадзе и Художественной академии. Победителям будет передана путевка на курорт Цхалтубо.
На мероприятии гости также смогут увидеть отрывок фильма, в котором известные деятели искусства рассказывают о своем опыте работы с Серго Параджановым и об отношении с известным режиссером. Среди них Нана Гогоберидзе, Ариадна Шенгелая, Гия Канчели и другие.
Помимо этого, будет представлен перфоманс Театра кукол также на тематику Параджанова.
Вечер посетят члены Горсовета (Сакребуло), известные общественные деятели и другие гости. Мероприятие пройдет по адресу Площадь Свободы, 2, в зале царицы Тамар тбилисского Сакребуло (горсовета).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.