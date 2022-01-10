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Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник... 10.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник, 10 января, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе "Союза грузинских Армян".В рамках мероприятия будет организована выставка фотографий, сделанных тбилисским фотографов Юрием Мечитовым для великого режиссера.Также на вечере состоится церемония награждения участников конкурса Серго Параджанова в области изобразительного искусства, который проводится "Союзом грузинских армян" с 2005 года. В составе членов жюри - компетентные лица из университета им. И. Джавахишвили, а также университета им. Ильи Чавчавадзе и Художественной академии. Победителям будет передана путевка на курорт Цхалтубо.На мероприятии гости также смогут увидеть отрывок фильма, в котором известные деятели искусства рассказывают о своем опыте работы с Серго Параджановым и об отношении с известным режиссером. Среди них Нана Гогоберидзе, Ариадна Шенгелая, Гия Канчели и другие.В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения &gt;&gt;&gt;Помимо этого, будет представлен перфоманс Театра кукол также на тематику Параджанова.Вечер посетят члены Горсовета (Сакребуло), известные общественные деятели и другие гости. Мероприятие пройдет по адресу Площадь Свободы, 2, в зале царицы Тамар тбилисского Сакребуло (горсовета).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, сергей параджанов, гия канчели, илья чавчавадзе, цхалтубо, союз грузинских армян

Вечер памяти Серго Параджанова пройдет в Тбилиси

15:59 10.01.2022
© Photo: courtesy of Yuri MechitovПараджанов с фотографом Ю.Мечитовым
Параджанов с фотографом Ю.Мечитовым - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
© Photo: courtesy of Yuri Mechitov
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Вечер памяти культового Серго Параджанова в честь 98-летия со дня рождения кинорежиссера состоится в столице Грузии в понедельник, 10 января, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе "Союза грузинских Армян".
В рамках мероприятия будет организована выставка фотографий, сделанных тбилисским фотографов Юрием Мечитовым для великого режиссера.
© Photo: courtesy of Yuri MechitovБунтарь и революционер
Бунтарь и революционер - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2022
Бунтарь и революционер
© Photo: courtesy of Yuri Mechitov
Также на вечере состоится церемония награждения участников конкурса Серго Параджанова в области изобразительного искусства, который проводится "Союзом грузинских армян" с 2005 года. В составе членов жюри - компетентные лица из университета им. И. Джавахишвили, а также университета им. Ильи Чавчавадзе и Художественной академии. Победителям будет передана путевка на курорт Цхалтубо.
На мероприятии гости также смогут увидеть отрывок фильма, в котором известные деятели искусства рассказывают о своем опыте работы с Серго Параджановым и об отношении с известным режиссером. Среди них Нана Гогоберидзе, Ариадна Шенгелая, Гия Канчели и другие.
В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения >>>
Помимо этого, будет представлен перфоманс Театра кукол также на тематику Параджанова.
Вечер посетят члены Горсовета (Сакребуло), известные общественные деятели и другие гости. Мероприятие пройдет по адресу Площадь Свободы, 2, в зале царицы Тамар тбилисского Сакребуло (горсовета).
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