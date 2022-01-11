https://sputnik-georgia.ru/20220111/byt-deputatom-ili-ne-byt-oppozitsioner-natelashvili-zapustil-opros-v-sotssetyakh-263525184.html

Быть депутатом или не быть? Оппозиционер Нателашвили запустил опрос в соцсетях

Быть депутатом или не быть? Оппозиционер Нателашвили запустил опрос в соцсетях

Опрос в соцсетях решит судьбу грузинского парламентария 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T14:56+0400

2022-01-11T14:56+0400

2022-01-11T15:28+0400

политика

новости

грузия

шалва нателашвили

лейбористская партия

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили примет решение входить в парламент или нет, опираясь на результаты соцопроса, который он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.Впервые публично о своих планах войти в парламент Грузии лидер лейбористов заявил в новогодние праздники в эфире телеканала "ТВ Пирвели". Как отметил Нателашвили, он вовсе не горит желанием занять депутатское кресло, но поведение других оппозиционных партий, которые все же не покидают высший законодательный орган, вынуждает лейбористов подумать о парламентской трибуне.По его словам, окончательное решение партия примет исходя из позиции, высказанной народом.Согласно опросу, каждый из пользователей может проголосовать лишь один раз. Желательно оставлять короткие ответы "да" или "нет". Комментарии, которые оставят с фейковых-профилей, будут тут же удаляться, отметил политик.Оппозиция объявила бойкот парламенту сразу же после парламентских выборов 2020 года, обвинив власти в их фальсификации. Затем, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля" часть оппозиционных партий все же вошла в парламент, а Лейбористская партия продолжает бойкот до сих пор.У лейбористов в парламенте нынешнего созыва лишь один депутатский мандат. Несмотря на то, что Нателашвили еще в декабре 2020 года обратился к парламенту о сложении с себя депутатских полномочий, его до сих пор не лишили мандата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, шалва нателашвили, лейбористская партия