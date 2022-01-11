https://sputnik-georgia.ru/20220111/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-486-263517323.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 486

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 486

За последние 24 часа от коронавируса скончались 46 человек, выздоровели за сутки 2 893 человека 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 486. Скончались 46 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 968 313 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 893 человека, а с начала пандемии – 916 421. Скончались 14 264.За сутки сделано 57 546 тестов, в том числе 39 284 на антиген и 18 262 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,53%, за последние 14 дней – 8,1%, за последние семь дней – 9,63%.К этому времени сделано 2 565 599 прививок, в том числе за последние сутки 10 881.В карантине в данное время находятся 69 человек, в стационарах – 4 431, в ковид-гостиницах – 1 801.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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