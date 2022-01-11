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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 11 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 11 января

Тбилиси по-прежнему остается антилидером в плане ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Аджария и Имерети 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T11:46+0400

2022-01-11T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 486 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 2 985 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 57 546 тестов на коронавирус, 39 284 – на антиген, 18 262 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 968 313 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 2 893 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 916 421 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 46 пациентов, а с начала пандемии – 14 264.На данный момент в Грузии 37 602 активных случаев, из них 4 431 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 530 пациентов тяжелое, из них 281 подключен к аппарату искусственного дыхания, 1 801 пациент находятся в ковид-гостиницах, 31 370 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 69 человек, а в самоизоляции – 30 835. Всего в Грузии привито 2 565 599 человек, за сутки вакцинировались – 10 881. Показатель положительности по данным на 10 января составляет 9,53%, за две недели – 8,10%, за семь дней – 9,63%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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