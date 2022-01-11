https://sputnik-georgia.ru/20220111/dietolog-nazval-luchshiy-istochnik-vitamina-d-263504794.html

Диетолог назвал лучший источник витамина D

Диетолог назвал лучший источник витамина D

Лучшим источником витамина D, безусловно, является солнце, но человек не всегда получает его в достаточном количестве

2022-01-11T06:06+0400

2022-01-11T06:06+0400

2022-01-11T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Витамин D – единственное питательное вещество, которое организм вырабатывает с помощью солнечного света. Именно поэтому его еще называют и "солнечным витамином".Витамин D необходим для правильного усвоения кальция, который, в свою очередь, играет важную роль в укреплении костей. В том случае, если этих двух веществ достаточно в организме, то значительно снижается риск возникновения остеопороза (потеря костной массы – ред.).Лучшим источником витамина D, безусловно, является солнце, но человек не всегда получает его в достаточном количестве. Эндокринолог Тамара Зерекидзе в беседе с Sputnik Грузия рассказала об основных источниках витамина D. По ее словам, чаще всего это добавки в виде таблеток или капель.Лидером по содержанию витамина D, по словам эксперта, считается дикий лосось. Затем следует сельдь, сардины, консервированный тунец. Но одних животных и растительных продуктов недостаточно, если человек не получает достаточное количество солнечных ванн, утверждает эндокринолог. Зимой, осенью, а также ранней весной лучи солнца не отличаются особенной интенсивностью, к тому же люди одеты тепло и тело покрыто одеждой, и все это мешает попаданию витамина D в организм человека. Именно поэтому лучшим источником специалисты считают добавки, дозу которых определяют по возрасту человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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