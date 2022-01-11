https://sputnik-georgia.ru/20220111/gornolyzhnyy-turizm-v-razgar-pandemii-otdykhayuschikh-v-gruzii-prizyvayut-k-ostorozhnosti-263530796.html

Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности

Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности

Заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах

2022-01-11T18:08+0400

2022-01-11T18:08+0400

2022-01-11T18:15+0400

пятая волна

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с распространением COVID-19 призывает отдыхающих на горнолыжных курортах максимально соблюдать ковид-регуляции, заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.По его словам, тенденция показывает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах.Как отметил Гибрадзе, на сегодняшнем заседании Совет не принял дополнительных ограничений.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Госпитальный сектор готовится к максимальной загруженности и наплыву большого количества пациентов. Число умерших от последствий коронавируса ежедневно 30-40. Общее число жертв пандемии приближается к 15 тысячам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, коронавирус covid-19