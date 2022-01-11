https://sputnik-georgia.ru/20220111/gornolyzhnyy-turizm-v-razgar-pandemii-otdykhayuschikh-v-gruzii-prizyvayut-k-ostorozhnosti-263530796.html
Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности
Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности
Заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах
2022-01-11T18:08+0400
2022-01-11T18:08+0400
2022-01-11T18:15+0400
пятая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с распространением COVID-19 призывает отдыхающих на горнолыжных курортах максимально соблюдать ковид-регуляции, заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.По его словам, тенденция показывает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах.Как отметил Гибрадзе, на сегодняшнем заседании Совет не принял дополнительных ограничений.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Госпитальный сектор готовится к максимальной загруженности и наплыву большого количества пациентов. Число умерших от последствий коронавируса ежедневно 30-40. Общее число жертв пандемии приближается к 15 тысячам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19
Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности
18:08 11.01.2022 (обновлено: 18:15 11.01.2022)
Заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с распространением COVID-19 призывает отдыхающих на горнолыжных курортах максимально соблюдать ковид-регуляции, заявил глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
"Важно, чтобы те, кто приезжает на горные курорты отдыхать, соблюдали правила и регуляции, которые существуют в стране. Особое внимание должно быть уделено ношению масок", - сказал Гибрадзе.
По его словам, тенденция показывает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией особенно высока на горнолыжных курортах.
Как отметил Гибрадзе, на сегодняшнем заседании Совет не принял дополнительных ограничений.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Специалисты ожидают пикового распространения нового штамма "омикрон" к концу января. Госпитальный сектор готовится к максимальной загруженности и наплыву большого количества пациентов. Число умерших от последствий коронавируса ежедневно 30-40. Общее число жертв пандемии приближается к 15 тысячам.
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