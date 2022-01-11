https://sputnik-georgia.ru/20220111/gruzinskiy-korolevskiy-natsionalnyy-balet-edet-pokoryat-baku-263505180.html

Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку

Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку

Это самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже увидели зрители 80 стран 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси выступит в Баку с концертом 12 февраля – зрители увидят на сцене Дворца Гейдара Алиева самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах."Огонь Грузии" – это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца.Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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