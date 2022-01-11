https://sputnik-georgia.ru/20220111/gruzinskiy-korolevskiy-natsionalnyy-balet-edet-pokoryat-baku-263505180.html
Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
Это самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже увидели зрители 80 стран 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T10:07+0400
2022-01-11T10:07+0400
2022-01-11T10:07+0400
культура
новости
грузия
баку
тбилиси
королевский национальный балет грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/12/249234476_0:84:1101:703_1920x0_80_0_0_50608fe84018d5113d3be354d7fa754a.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси выступит в Баку с концертом 12 февраля – зрители увидят на сцене Дворца Гейдара Алиева самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах."Огонь Грузии" – это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца.Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
баку
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/12/249234476_0:0:1101:825_1920x0_80_0_0_d35f39dbae8f3d4eb333d8a0e1fb71f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, баку, тбилиси, королевский национальный балет грузии
Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
Это самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже увидели зрители 80 стран
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси выступит в Баку с концертом 12 февраля – зрители увидят на сцене Дворца Гейдара Алиева самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах.
"Огонь Грузии" – это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца.
Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.
Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.
Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.