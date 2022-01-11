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Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку
Это самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже увидели зрители 80 стран 11.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси выступит в Баку с концертом 12 февраля – зрители увидят на сцене Дворца Гейдара Алиева самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах."Огонь Грузии" – это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца.Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, баку, тбилиси, королевский национальный балет грузии

Грузинский Королевский национальный балет едет покорять Баку

10:07 11.01.2022
© photo: Royal National Ballet / FBНациональный Королевский балет Грузии
Национальный Королевский балет Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Royal National Ballet / FB
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Это самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже увидели зрители 80 стран
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузинский Королевский национальный балет из Тбилиси выступит в Баку с концертом 12 февраля – зрители увидят на сцене Дворца Гейдара Алиева самое яркое и нашумевшее шоу "Огонь Грузии", которое уже было показано в 80 странах.
"Огонь Грузии" – это красочное лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир национального танца.
Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен новый подход. "Огонь Грузии" – это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.
Национальный Королевский балет был создан в Грузии в 2008 году грузинскими хореографами Гелой Поцхишвили и Майей Кикнадзе. Сохраняя традиции национального грузинского танца, ансамбль отличает новаторство и высокий профессиональный уровень.
Танцовщиками балета являются жители разных уголков Грузии. Целью коллектива является популяризация грузинского современного танцевального искусства в Грузии и за ее пределами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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