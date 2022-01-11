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Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио
Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио
Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T21:29+0400
2022-01-11T21:29+0400
2022-01-11T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел второе поражение на проходящем в Токио хацу басё.В третий день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, уступил 15 маэгасира Востока – Вакамотохару.Следующим соперником Тотиносина станет 17 маэгасира Запада – Кайсэй.Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Хацу басё продлится до 23 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо
Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио
21:29 11.01.2022 (обновлено: 21:39 11.01.2022)
Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом
ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел второе поражение на проходящем в Токио хацу басё.
В третий день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, уступил 15 маэгасира Востока – Вакамотохару.
Следующим соперником Тотиносина станет 17 маэгасира Запада – Кайсэй.
Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.
Хацу басё продлится до 23 января.
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