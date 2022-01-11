https://sputnik-georgia.ru/20220111/gruzinskiy-sumoist-poterpel-vtoroe-porazhenie-na-turnire-v-tokio-263538171.html

Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио

Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио

Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом 11.01.2022, Sputnik Грузия

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леван горгадзе

сумо

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ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел второе поражение на проходящем в Токио хацу басё.В третий день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, уступил 15 маэгасира Востока – Вакамотохару.Следующим соперником Тотиносина станет 17 маэгасира Запада – Кайсэй.Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Хацу басё продлится до 23 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо