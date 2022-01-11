https://sputnik-georgia.ru/20220111/gruziya-namerena-zakupit-vaktsinu-protiv-koronavirusa-dlya-detey-263527127.html

Грузия намерена закупить вакцину против коронавируса для детей

Грузия намерена закупить вакцину против коронавируса для детей

На данный момент в стране около 550 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T16:06+0400

2022-01-11T16:06+0400

2022-01-11T16:06+0400

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Грузия ведет переговоры с компанией Pfizer по поводу закупки дополнительных двух миллионов доз вакцины против коронавируса, в том числе и для детей, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Главный эпидемиолог страны отметил, что на данный момент в стране около 550 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer. Срок годности этих вакцин истекает 31 марта. В стране также доступно 1,5 миллион доз Sinopharm и Sinovac. У этих вакцин срок годности истекает летом 2023 года.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года вакциной AstraZeneca. Далее страна получила вакцину Pfizer и 30 марта граждане могли прививаться и этим препаратом. 3 апреля Грузия получила 100 тысяч доз Sinopharm. Использование этой вакцины в Грузии началось с 4 мая, а Sinovac – 24 мая.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer. Сейчас с разрешения родителей или опекунов могут вакцинироваться все дети с 12 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19