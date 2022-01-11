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Грузия в рейтинге стран бывшего СССР по ВВП
Грузия в рейтинге стран бывшего СССР по ВВП
Сколько составляет валовый внутренний продукт на душу населения с учетом метода паритета покупательной способности (ППС) в странах бывшего СССР? 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T21:47+0400
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экономика
грузия
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Согласно данным Международного валютного фонда, самый низкий уровень ВВП в Узбекистане - $8452, Кыргызстане - $5186 и Таджикистане - $3922. Лидируют Литва - $42 092, Эстония – $41 892, Латвия - $34 169. Грузия занимает седьмое место - $16590, опережая соседние Азербайджан ($15299) и Армению ($14700)Где зафиксированы самые высокие показатели по ВВП (ППС) на душу населения, а где самые низкие - вы узнаете в инфографике Sputnik Азербайджан.ППС используют вместо валютного курса, что позволяет избежать искажения национальных данных при пересчете, ведь валютный курс подвержен значительным колебаниям и не отражает национальных объемов производимых и потребляемых товаров и услуг. Международные организации (Всемирный банк, МВФ, ООН) используют показатель ППС для сравнения экономик разных стран, но только одновременно с номинальным ВВП в долларах США.
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экономика, грузия, инфографика, мвф, инфографика

Грузия в рейтинге стран бывшего СССР по ВВП

21:47 11.01.2022
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Сколько составляет валовый внутренний продукт на душу населения с учетом метода паритета покупательной способности (ППС) в странах бывшего СССР?
Инфографика: Рейтинг стран бывшего СССР по ВВП на душу населения - Sputnik Грузия
Согласно данным Международного валютного фонда, самый низкий уровень ВВП в Узбекистане - $8452, Кыргызстане - $5186 и Таджикистане - $3922. Лидируют Литва - $42 092, Эстония – $41 892, Латвия - $34 169. Грузия занимает седьмое место - $16590, опережая соседние Азербайджан ($15299) и Армению ($14700)
Где зафиксированы самые высокие показатели по ВВП (ППС) на душу населения, а где самые низкие - вы узнаете в инфографике Sputnik Азербайджан.
ППС используют вместо валютного курса, что позволяет избежать искажения национальных данных при пересчете, ведь валютный курс подвержен значительным колебаниям и не отражает национальных объемов производимых и потребляемых товаров и услуг. Международные организации (Всемирный банк, МВФ, ООН) используют показатель ППС для сравнения экономик разных стран, но только одновременно с номинальным ВВП в долларах США.
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