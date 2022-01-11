https://sputnik-georgia.ru/20220111/infektsionnuyu-bolnitsu-v-tbilisi-obeschayut-perenesti-v-novoe-zdanie-v-2023-godu-263533267.html

Инфекционная больница Тбилиси вскоре переедет в новое здание?

Инфекционная больница Тбилиси вскоре переедет в новое здание?

Правительство Грузии выделило 13 миллионов долларов на приобретение нового здания для инфекционной больницы 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T19:26+0400

2022-01-11T19:26+0400

2022-01-11T20:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисская инфекционная больница уже в 2023 году может сменить старое здание, которое находится в плачевном состоянии, на новое, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния."Эта клиника имеет стратегическое значение", - сказала Габуния на брифинге.Решением проблемы новый глава Минздрава Зураб Азарашвили занялся в конце декабря, в первый же день пребывания на этом посту. Он провел встречи с руководством Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии и компании "Аверси-фарма", которая в 2009 году купила всю территорию инфекционной больницы, чтобы обсудить договор будущего года. По ее словам, процесс затянулся, так как здание должно быть оборудовано особым образом в целях контроля за инфекциями."Нужна специфическая техническая помощь и экспертиза для соответствующего обустройства здания", - добавила замминистра.Ровно год назад в Минздраве страны заявили, что новое здание для тбилисской инфекционной больницы уже куплено и первых пациентов можно будет принимать уже в конце года, однако этого не произошло.Правительство Грузии в 2020 году выделило на приобретение нового здания 40 миллионов лари (около 13 миллионов долларов).Сотрудники больницы не раз жаловались на то, что у них нет соответствующей инфраструктуры для лечения пациентов и они не могут отремонтировать амортизированное здание, поскольку оно передано в частное владение. Каждый год Минздрав платит компании "Аверси" за аренду, то есть инфекционная клиника находится на данной территории в качестве постояльца.Инфекционная больница Тбилиси первой начала принимать инфицированных коронавирусом пациентов в феврале 2020 года. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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