https://sputnik-georgia.ru/20220111/kazakhstan-ozhivaet-mirotvortsy-odkb-vzyali-situatsiyu-pod-kontrol---video-263516712.html

Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео

Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео

В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Как сейчас живет страна - смотрите... 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T10:44+0400

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казахстан

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беспорядки

ситуация в казахстане

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Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную операцию по наведению порядка после погромов и выступлению радикальных групп. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.

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