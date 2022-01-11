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Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео
Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео
В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Как сейчас живет страна - смотрите... 11.01.2022, Sputnik Грузия
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видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
ситуация в казахстане
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Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную операцию по наведению порядка после погромов и выступлению радикальных групп. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, ситуация в казахстане, видео

Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео

10:44 11.01.2022 (обновлено: 10:59 11.01.2022)
© video : RIA Novosti
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В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Как сейчас живет страна - смотрите в видео
Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную операцию по наведению порядка после погромов и выступлению радикальных групп. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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