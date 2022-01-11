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Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео
Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео
В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Как сейчас живет страна - смотрите... 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T10:44+0400
2022-01-11T10:44+0400
2022-01-11T10:59+0400
видео
казахстан
мультимедиа
беспорядки
ситуация в казахстане
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Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную операцию по наведению порядка после погромов и выступлению радикальных групп. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.
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видео, казахстан, мультимедиа, беспорядки, ситуация в казахстане, видео
Казахстан оживает: миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль – видео
10:44 11.01.2022 (обновлено: 10:59 11.01.2022)
В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Как сейчас живет страна - смотрите в видео
Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную операцию по наведению порядка после погромов и выступлению радикальных групп. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4, 5 и 6 января произошли столкновения с силовиками, есть погибшие. Городу нанесен огромный ущерб, разграблены магазины, офисы, банкоматы.
По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Совет коллективной безопасности ОДКБ под председательством Еревана принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы после обращения президента Токаева. Они участвуют не в наведении порядка, а в охране военной инфраструктуры и прочих объектов стратегического значения.