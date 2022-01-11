https://sputnik-georgia.ru/20220111/kazakhstan-stolknulsya-s-aktom-agressii---zayavlenie-putina-na-sammite-odkb-263519078.html
Казахстан столкнулся с актом агрессии - заявление Путина на саммите ОДКБ
Казахстан столкнулся с актом агрессии - заявление Путина на саммите ОДКБ
Президент России Владимир Путин выступил на саммите лидеров стран ОДКБ. На встрече, которая проходила в онлайн-формате, главной темой был Казахстан, где идет... 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T11:37+0400
2022-01-11T11:37+0400
2022-01-11T11:37+0400
россия
видео
казахстан
владимир путин
мультимедиа
одкб
миротворцы
ситуация в казахстане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263517086_127:143:2335:1385_1920x0_80_0_0_1ce05fd70dec23b5a1a2cbf7cb30f072.png
Ранее в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на топливо, ситуацией воспользовались внешние деструктивные силы, чтобы раскачать обстановку. В стране начались погромы, мародерства, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ помощь, после чего в страну был введен коалиционный миротворческий контингент. Миротворцы уже прибыли в Казахстан и взяли под охрану важные стратегические объекты. Лидеры стран ОДКБ отметили, что Казахстан столкнулся с беспрецедентной атакой международного терроризма и внешних деструктивных сил. Однако главы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули, что ОДКБ совместными силами успешно справилась с этими угрозами и вызовами извне. Также они подтвердили свои намерения по наращиванию доверия и взаимодействия в рамках объединения.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263517086_0:272:1484:1385_1920x0_80_0_0_459bafd08c45eb0493ec0819ec19f238.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, казахстан, владимир путин, мультимедиа, одкб, миротворцы, ситуация в казахстане, видео
Казахстан столкнулся с актом агрессии - заявление Путина на саммите ОДКБ
Президент России Владимир Путин выступил на саммите лидеров стран ОДКБ. На встрече, которая проходила в онлайн-формате, главной темой был Казахстан, где идет контртеррористическая операция и продолжаются столкновения между протестующими и силовиками.
Ранее в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на топливо, ситуацией воспользовались внешние деструктивные силы, чтобы раскачать обстановку. В стране начались погромы, мародерства, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ помощь, после чего в страну был введен коалиционный миротворческий контингент.
Миротворцы уже прибыли в Казахстан и взяли под охрану важные стратегические объекты. Лидеры стран ОДКБ отметили, что Казахстан столкнулся с беспрецедентной атакой международного терроризма и внешних деструктивных сил. Однако главы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули, что ОДКБ совместными силами успешно справилась с этими угрозами и вызовами извне. Также они подтвердили свои намерения по наращиванию доверия и взаимодействия в рамках объединения.