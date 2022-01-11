https://sputnik-georgia.ru/20220111/kazakhstan-stolknulsya-s-aktom-agressii---zayavlenie-putina-na-sammite-odkb-263519078.html

Казахстан столкнулся с актом агрессии - заявление Путина на саммите ОДКБ

Казахстан столкнулся с актом агрессии - заявление Путина на саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин выступил на саммите лидеров стран ОДКБ. На встрече, которая проходила в онлайн-формате, главной темой был Казахстан, где идет... 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T11:37+0400

2022-01-11T11:37+0400

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Ранее в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на топливо, ситуацией воспользовались внешние деструктивные силы, чтобы раскачать обстановку. В стране начались погромы, мародерства, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ помощь, после чего в страну был введен коалиционный миротворческий контингент. Миротворцы уже прибыли в Казахстан и взяли под охрану важные стратегические объекты. Лидеры стран ОДКБ отметили, что Казахстан столкнулся с беспрецедентной атакой международного терроризма и внешних деструктивных сил. Однако главы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули, что ОДКБ совместными силами успешно справилась с этими угрозами и вызовами извне. Также они подтвердили свои намерения по наращиванию доверия и взаимодействия в рамках объединения.

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