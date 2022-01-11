https://sputnik-georgia.ru/20220111/kolichestvo-onlayn-klinik-v-gruzii-vozrastet-pochti-v-dva-raza-263524445.html
Количество онлайн-клиник в Грузии возрастет почти в два раза
Количество онлайн-клиник в Грузии возрастет почти в два раза
На сегодняшний день в Грузии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действуют 62 онлайн-клиники 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T14:26+0400
2022-01-11T14:26+0400
2022-01-11T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузии в течение недели дополнительно заработает еще сорок онлайн-клиник – решение было приятно Минздравом, чтобы пациенты, инфицированные коронавирусом, получали бы своевременную консультацию семейных врачей, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.По ее словам, новый штамм "омикрон" распространяется быстро, однако большая часть случаев заражения этим видом, выявленных в Грузии, протекает в легкой форме. Именно поэтому Минздрав решил заострить внимание именно на работе онлайн-клиник в стране. На сегодняшний день в Грузии действуют 62 онлайн-клиники.По словам замминистра, на данный момент в клиниках мобилизовано около 9 тысяч коек, из них 4 431 занята. Загруженность сектора здравоохранения составляет 50%. По данным ведомства, 281 пациент проходит курс лечения в реанимации, а 1 083 – в интенсивной терапии."Эти случаи, в основном, вызваны дельта-штаммом. Что касается случаев "омикрона", то госпитализация понадобилась в единичных случаях. Ни один из граждан не нуждался в интенсивной терапии или реанимации, и все они быстро были выписаны из госпиталей", – отметила Габуния.В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Количество онлайн-клиник в Грузии возрастет почти в два раза
На сегодняшний день в Грузии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией действуют 62 онлайн-клиники
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузии в течение недели дополнительно заработает еще сорок онлайн-клиник – решение было приятно Минздравом, чтобы пациенты, инфицированные коронавирусом, получали бы своевременную консультацию семейных врачей, заявила замглавы ведомства Тамар Габуния.
По ее словам, новый штамм "омикрон" распространяется быстро, однако большая часть случаев заражения этим видом, выявленных в Грузии, протекает в легкой форме. Именно поэтому Минздрав решил заострить внимание именно на работе онлайн-клиник в стране. На сегодняшний день в Грузии действуют 62 онлайн-клиники.
"Госпитальный сектор остается мобилизованным. Мы прошли несколько волн коронавируса. В этих условиях, когда мы знаем, что "омикрон", в основном, сравнительно легче протекает и им можно управлять на дому, особенно важна мобилизация первичного здравоохранения. Работа в этом направлении началась еще в декабре, когда все семейные врачи были переподготовлены в вопросах управления ковидом", – сказала журналистам на брифинге Габуния.
По словам замминистра, на данный момент в клиниках мобилизовано около 9 тысяч коек, из них 4 431 занята. Загруженность сектора здравоохранения составляет 50%. По данным ведомства, 281 пациент проходит курс лечения в реанимации, а 1 083 – в интенсивной терапии.
"Эти случаи, в основном, вызваны дельта-штаммом. Что касается случаев "омикрона", то госпитализация понадобилась в единичных случаях. Ни один из граждан не нуждался в интенсивной терапии или реанимации, и все они быстро были выписаны из госпиталей", – отметила Габуния.
В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.
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