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Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу – смешное видео
Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу – смешное видео
Пушистый похож на героев мультфильмов, которые иногда бегают на месте и ничего не могут с этим поделать 11.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как кот сидит на замерзшем маленьком пруду и смотрит на плавающую подо льдом рыбу. Все попытки догнать ее заканчиваются тем, что пушистый сначала бегает на месте, потом неловко разгоняется и неповоротливо катится дальше. За это время рыба проплывает от одного конца пруда к другому, оставляя охотника далеко позади. При всем желании котик не сможет пробиться через лед, даже если чудом ее догонит.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу – смешное видео

15:00 11.01.2022
© Pixabay / katya-guseva0 Кот
Кот - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© Pixabay / katya-guseva0
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Пушистый похож на героев мультфильмов, которые иногда бегают на месте и ничего не могут с этим поделать
На кадрах видно, как кот сидит на замерзшем маленьком пруду и смотрит на плавающую подо льдом рыбу. Все попытки догнать ее заканчиваются тем, что пушистый сначала бегает на месте, потом неловко разгоняется и неповоротливо катится дальше. За это время рыба проплывает от одного конца пруда к другому, оставляя охотника далеко позади. При всем желании котик не сможет пробиться через лед, даже если чудом ее догонит.
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