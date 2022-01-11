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Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу – смешное видео

Кошка пытается поймать плавающую подо льдом рыбу – смешное видео

Пушистый похож на героев мультфильмов, которые иногда бегают на месте и ничего не могут с этим поделать 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T15:00+0400

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На кадрах видно, как кот сидит на замерзшем маленьком пруду и смотрит на плавающую подо льдом рыбу. Все попытки догнать ее заканчиваются тем, что пушистый сначала бегает на месте, потом неловко разгоняется и неповоротливо катится дальше. За это время рыба проплывает от одного конца пруда к другому, оставляя охотника далеко позади. При всем желании котик не сможет пробиться через лед, даже если чудом ее догонит.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео