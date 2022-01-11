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https://sputnik-georgia.ru/20220111/leonida-kuravleva-gospitalizirovali-chto-s-akterom--263521286.html
Леонида Куравлева госпитализировали: что с актером?
Леонида Куравлева госпитализировали: что с актером?
Осенью 2021 года знаменитый киноактер Леонид Куравлев отметил свое 85-летие
2022-01-11T12:25+0400
2022-01-11T12:25+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
леонид куравлев
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Известного российского киноактера Леонида Куравлева госпитализировали - артист до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет "МК"."В августе 2021 года врачи скорой оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался", — говорится в статье.В понедельник, 10 января, СМИ сообщили, что Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке. Отмечалось, что у актера наблюдались симптомы вирусной пневмонии, но тест на коронавирус показывал отрицательный результат.Осенью 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Актер получил известность благодаря киноролям в культовых советских картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, российский шоу-бизнес, леонид куравлев

Леонида Куравлева госпитализировали: что с актером?

12:25 11.01.2022
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНародный артист РСФСР Леонид Куравлев (слева) и заслуженный артист России Игорь Верник
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев (слева) и заслуженный артист России Игорь Верник - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Осенью 2021 года знаменитый киноактер Леонид Куравлев отметил свое 85-летие
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Известного российского киноактера Леонида Куравлева госпитализировали - артист до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет "МК".
"В августе 2021 года врачи скорой оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался", — говорится в статье.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Готлиб Ронинсон (слева) и Леонид Куравлев (в центре) в фильме режиссера Г. Данелия "Афоня"
Актер Готлиб Ронинсон (слева) и Леонид Куравлев (в центре) в фильме режиссера Г. Данелия Афоня - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
Актер Готлиб Ронинсон (слева) и Леонид Куравлев (в центре) в фильме режиссера Г. Данелия "Афоня"
© photo: Sputnik
/
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В понедельник, 10 января, СМИ сообщили, что Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке. Отмечалось, что у актера наблюдались симптомы вирусной пневмонии, но тест на коронавирус показывал отрицательный результат.
Осенью 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Актер получил известность благодаря киноролям в культовых советских картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.
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