https://sputnik-georgia.ru/20220111/leonida-kuravleva-gospitalizirovali-chto-s-akterom--263521286.html

Леонида Куравлева госпитализировали: что с актером?

Леонида Куравлева госпитализировали: что с актером?

Осенью 2021 года знаменитый киноактер Леонид Куравлев отметил свое 85-летие

2022-01-11T12:25+0400

2022-01-11T12:25+0400

2022-01-11T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Известного российского киноактера Леонида Куравлева госпитализировали - артист до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет "МК"."В августе 2021 года врачи скорой оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался", — говорится в статье.В понедельник, 10 января, СМИ сообщили, что Леонид Куравлев попал в реанимацию больницы в Коммунарке. Отмечалось, что у актера наблюдались симптомы вирусной пневмонии, но тест на коронавирус показывал отрицательный результат.Осенью 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Актер получил известность благодаря киноролям в культовых советских картинах "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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