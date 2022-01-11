Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220111/natsionalnyy-aviaperevozchik-gruzii-okazalsya-v-shage-ot-bankrotstva-263541339.html
Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства
Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства
У менеджмента авиакомпании есть проект реабилитации компании - продолжить полеты по прибыльным направлениям 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T22:26+0400
2022-01-11T23:19+0400
новости
грузия
тбилисский городской суд
georgian airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24737/49/247374938_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e802a4a7aa2a9e9d7ac8434d7c74199e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика Georgian Airways, новый статус компании отображен в Агентстве публичного реестра.Согласно решению суда, причиной реабилитации/банкротства компании стали долги компании перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может покрыть свои обязательстваТакже в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией оперирования компании.Работники Georgian Airways против TAV Georgia - акция протеста у аэропорта &gt;&gt;Компания продолжит рейсы в Амстердам, Тель-Авив и Минск, а также будет осуществлять сезонные и чартерные рейсы в другие города."В случае ослабления влияния пандемии возможно рассмотреть новые прибыльные направления и добавить регулярные и нерегулярные чартерные рейсы, что в будущем еще более увеличит прибыль", - говорится в документах.Проект реабилитации в цифрахНа момент представления заявления в суд активы авиаперевозчика составляли 21 378 262 лари, а обязательства – 175 854 075 лари, что говорит о том, что без процесса реабилитации компания не сможет осуществлять свою деятельность из-за неплатежеспобности, и этот процесс необходим для защиты интересов кредиторов.До кризиса в компании работало 275 человек.Компания в суд представила список обязательств более 70 агентствам и поставщикам и 16 168 пассажирам.При этом компания отмечает, что четыре рейса по прибыльным направлениям принесут оперативную прибыль в размере 7 319 472 долларов ежегодно, а сезонные рейсы могут принести прибыль в размере 1 235 880 долларов ежегодно.Гаиашвили: общество должно знать, что делает компания TAV Georgia &gt;&gt;Исходя из таких ожиданий, удовлетворение кредиторов будет проходить параллельно финансовому возрождению авиакомпании.Также по решению суда, ряд компаний продолжат оказывать сервисы авиаперевозчику, несмотря на долги. В частности, речь идет о тех компаниях, в том числе аэропортах, с которыми у компании заключены соглашения.Кроме того, суд решил, что компания Georgian Airways остается в управлении своих владельцев, однако будет назначен наблюдатель Нато Папуашвили, которая будет следить за процессом реабилитации.Кому принадлежит Georgian AirwaysБизнесмену Давиду Гаиашвили принадлежит 80% Georgian Airways, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24737/49/247374938_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_687f7894a2408a482d48b7e7ac1ef99d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилисский городской суд, georgian airways

Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства

22:26 11.01.2022 (обновлено: 23:19 11.01.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliПассажирский самолет грузинской авиакомпании AirZena - Georgian Airways
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании AirZena - Georgian Airways - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
У менеджмента авиакомпании есть проект реабилитации компании - продолжить полеты по прибыльным направлениям
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика Georgian Airways, новый статус компании отображен в Агентстве публичного реестра.
Согласно решению суда, причиной реабилитации/банкротства компании стали долги компании перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).
Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может покрыть свои обязательства
Также в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией оперирования компании.
Работники Georgian Airways против TAV Georgia - акция протеста у аэропорта >>
Компания продолжит рейсы в Амстердам, Тель-Авив и Минск, а также будет осуществлять сезонные и чартерные рейсы в другие города.
"В случае ослабления влияния пандемии возможно рассмотреть новые прибыльные направления и добавить регулярные и нерегулярные чартерные рейсы, что в будущем еще более увеличит прибыль", - говорится в документах.

Проект реабилитации в цифрах

На момент представления заявления в суд активы авиаперевозчика составляли 21 378 262 лари, а обязательства – 175 854 075 лари, что говорит о том, что без процесса реабилитации компания не сможет осуществлять свою деятельность из-за неплатежеспобности, и этот процесс необходим для защиты интересов кредиторов.
До кризиса в компании работало 275 человек.
Компания в суд представила список обязательств более 70 агентствам и поставщикам и 16 168 пассажирам.
При этом компания отмечает, что четыре рейса по прибыльным направлениям принесут оперативную прибыль в размере 7 319 472 долларов ежегодно, а сезонные рейсы могут принести прибыль в размере 1 235 880 долларов ежегодно.
Гаиашвили: общество должно знать, что делает компания TAV Georgia >>
Исходя из таких ожиданий, удовлетворение кредиторов будет проходить параллельно финансовому возрождению авиакомпании.
Также по решению суда, ряд компаний продолжат оказывать сервисы авиаперевозчику, несмотря на долги. В частности, речь идет о тех компаниях, в том числе аэропортах, с которыми у компании заключены соглашения.
Кроме того, суд решил, что компания Georgian Airways остается в управлении своих владельцев, однако будет назначен наблюдатель Нато Папуашвили, которая будет следить за процессом реабилитации.

Кому принадлежит Georgian Airways

Бизнесмену Давиду Гаиашвили принадлежит 80% Georgian Airways, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:46Последствия погромов в Казахстане: в Таразе сожгли госучреждения - видео
23:00Помощь казахстанцам, застрявшим в Грузии: что делать и куда обращаться
22:53Каландаришвили вновь претендует на пост председателя ЦИК Грузии
22:26Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства
22:05В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
21:47Грузия в рейтинге стран бывшего СССР по ВВП
21:29Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио
21:12Европейский регулятор дал положительное заключение по производству "Спутника V"
20:54Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили
20:20В Минобразования Грузии произошли кадровые изменения
20:01День рождения Тбилисского метро отметили награждением заслуженных сотрудников
19:26Инфекционная больница Тбилиси вскоре переедет в новое здание?
19:11"Ушел большой друг Грузии"- премьер о кончине главы Европарламента
18:54Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие
18:39Неимущим в Тбилиси начали выдавать ваучеры на медикаменты
18:21В Тбилиси обрушилась часть жилого дома
18:08Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности
17:52Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"
17:37Смена тактики или самоуничтожение? Как в Грузии отреагировали на изменения в "Нацдвижении"
17:22Борьба за кресло продолжается: сакребуло Цаленджиха вновь осталось без председателя