https://sputnik-georgia.ru/20220111/natsionalnyy-aviaperevozchik-gruzii-okazalsya-v-shage-ot-bankrotstva-263541339.html

Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства

Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства

У менеджмента авиакомпании есть проект реабилитации компании - продолжить полеты по прибыльным направлениям 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T22:26+0400

2022-01-11T22:26+0400

2022-01-11T23:19+0400

новости

грузия

тбилисский городской суд

georgian airways

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика Georgian Airways, новый статус компании отображен в Агентстве публичного реестра.Согласно решению суда, причиной реабилитации/банкротства компании стали долги компании перед 16 тысячами пассажиров и десятками компаний на сумму более 176 миллионов лари (56,8 миллиона долларов).Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может покрыть свои обязательстваТакже в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией оперирования компании.Работники Georgian Airways против TAV Georgia - акция протеста у аэропорта >>Компания продолжит рейсы в Амстердам, Тель-Авив и Минск, а также будет осуществлять сезонные и чартерные рейсы в другие города."В случае ослабления влияния пандемии возможно рассмотреть новые прибыльные направления и добавить регулярные и нерегулярные чартерные рейсы, что в будущем еще более увеличит прибыль", - говорится в документах.Проект реабилитации в цифрахНа момент представления заявления в суд активы авиаперевозчика составляли 21 378 262 лари, а обязательства – 175 854 075 лари, что говорит о том, что без процесса реабилитации компания не сможет осуществлять свою деятельность из-за неплатежеспобности, и этот процесс необходим для защиты интересов кредиторов.До кризиса в компании работало 275 человек.Компания в суд представила список обязательств более 70 агентствам и поставщикам и 16 168 пассажирам.При этом компания отмечает, что четыре рейса по прибыльным направлениям принесут оперативную прибыль в размере 7 319 472 долларов ежегодно, а сезонные рейсы могут принести прибыль в размере 1 235 880 долларов ежегодно.Гаиашвили: общество должно знать, что делает компания TAV Georgia >>Исходя из таких ожиданий, удовлетворение кредиторов будет проходить параллельно финансовому возрождению авиакомпании.Также по решению суда, ряд компаний продолжат оказывать сервисы авиаперевозчику, несмотря на долги. В частности, речь идет о тех компаниях, в том числе аэропортах, с которыми у компании заключены соглашения.Кроме того, суд решил, что компания Georgian Airways остается в управлении своих владельцев, однако будет назначен наблюдатель Нато Папуашвили, которая будет следить за процессом реабилитации.Кому принадлежит Georgian AirwaysБизнесмену Давиду Гаиашвили принадлежит 80% Georgian Airways, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилисский городской суд, georgian airways