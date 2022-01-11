https://sputnik-georgia.ru/20220111/panatinaikos---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-263539023.html

"Панатинаикос" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Панатинаикос" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Панатинаикос" и ЦСКА 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T20:36+0400

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2022-01-11T20:36+0400

спорт

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баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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Из-за вспышки коронавируса в разных клубах Евролиги организаторы были вынуждены отложить и перенести некоторые матчи турнира. Так, на неопределенный срок была отложена игра между ЦСКА и "Барселоной". Но сейчас вроде все в порядке и матчу между греческим "Панатинаикосом" и "армейцами" ничего не угрожает.Свой последний матч в Евролиге ЦСКА провел далеко не лучшим образом. Пусть и на выезде, но подопечные Итудиса уступили обескровленному "Реалу" со счетом 65:71, не показав вразумительной игры. В качестве слабого утешения "армейцы" могут рассматривать две победы в Единой Лиге ВТБ – над "Енисеем" (97:88) и "Автодором" (92:65). Кстати, матч с "Автодором" состоялся уже в этом году – 4 января.А вот игроки "Панатинаикоса" после новогодних праздников на паркет еще не выходили. Последнюю встречу афинский клуб провел 27 декабря, победив в чемпионате Греции "Лаврио" (93:69). А вот что касается Евролиги, то в трех последних матчах греки уступили. И поэтому вполне закономерно находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.Если говорить о матче первого круга между соперниками, то ЦСКА одержал уверенную победу с разницей +20 очков (97:77). Да и вообще, четыре очных противостояния неизменно оставались за московским клубом. Нет ничего удивительного, что и в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям, предлагая на их победу коэффициент 1,37 (против 3,1 у хозяев).После XVII туров в Евролиге ЦСКА занимает непривычное для себя седьмое место. "Армейцам" в срочном порядке нужно набирать очки и исправлять ситуацию. В их успехе над объективно слабым "Панатинаикосом" я не сомневаюсь. Конечно, можно взять чистую победу "красно-синих" за 1,4, но мне кажется, что ЦСКА сумеет обыграть хозяев с преимуществом минимум в пять очков.Ставка: победа ЦСКА с форой (-4.5) за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, в мире, цска, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч