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Помощь казахстанцам, застрявшим в Грузии: что делать и куда обращаться

Помощь казахстанцам, застрявшим в Грузии: что делать и куда обращаться

Казахстанцам, которые застряли в Грузии из-за отмены авиарейсов, созданы все условия для временного пребывания в стране, пока они не вернутся домой. Об этом... 11.01.2022, Sputnik Грузия

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Почетный консул Казахстана в Грузии и председатель "Грузино-казахстанского экономического объединения" Георгий Джахуташвили в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил, что застрявшие в стране казахстанцы были обеспечены жильем, пропитанием, медикаментами и даже рабочим пространством. Часть из них уже отправилась на родину после недавнего возобновления авиасообщения между Грузией и Казахстаном, часть дожидается спецрейсов для возвращения домой. Пострадавшие из-за отмены рейсов граждане Казахстана также получили возможность бесплатного ПЦР-тестирования в Грузии, а в случае положительного результата им будет профинансировано пребывание в карантинных пространствах в стране. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В случае же, если в стране остались граждане Казахстана, которые не смогли вернуться домой и оказались в затруднительном положении, Джахуташвили призывает их обращаться на "горячую линию" посольства Казахстана или же оставить о себе информацию на странице "Грузино-казахстанского экономического объединения" в социальной сети Facebook - https://www.facebook.com/KazGeUnion/ Все подробности в видеоматериале.

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