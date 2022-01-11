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Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие
Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие
В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Помощник мэра города Озургети (регион Гурия) Арчил Казаишвили задержан, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.По информации МВД Грузии, помощник мэра задержан по статья 126 Уголовного кодекса Грузии - "семейное насилие".Местные СМИ распространили информацию, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье и это далеко не первый случай.В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гурия, семейное насилие, озургети

Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие

18:54 11.01.2022
© photo: Sputnik / StringerДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Помощник мэра города Озургети (регион Гурия) Арчил Казаишвили задержан, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.

"Помощник мэра Арчил Казаишвили действительно задержан. Он был назначен на занимаемую должность 10 декабря и работает у нас ровно месяц. Нам неизвестно, за что именно задержали Казаишвили", - рассказал собеседник агентства.

По информации МВД Грузии, помощник мэра задержан по статья 126 Уголовного кодекса Грузии - "семейное насилие".
Местные СМИ распространили информацию, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье и это далеко не первый случай.
В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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