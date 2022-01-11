https://sputnik-georgia.ru/20220111/pomoschnika-mera-na-zapade-gruzii-zaderzhali-za-semeynoe-nasilie-263533900.html

Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие

Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие

В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T18:54+0400

2022-01-11T18:54+0400

2022-01-11T18:54+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

гурия

семейное насилие

озургети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/05/240480574_0:60:2000:1185_1920x0_80_0_0_9c8473263b6eefcbb6340f4f5d239030.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Помощник мэра города Озургети (регион Гурия) Арчил Казаишвили задержан, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.По информации МВД Грузии, помощник мэра задержан по статья 126 Уголовного кодекса Грузии - "семейное насилие".Местные СМИ распространили информацию, что Казаишвили систематически осуществлял насилие в семье и это далеко не первый случай.В случае, если вина чиновника подтвердится, ему грозит до трех лет тюрьмы.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

гурия

озургети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, гурия, семейное насилие, озургети