https://sputnik-georgia.ru/20220111/posledstviya-pogromov-v-kazakhstane-v-taraze-sozhgli-gosuchrezhdeniya---video-263542877.html

Последствия погромов в Казахстане: в Таразе сожгли госучреждения - видео

Последствия погромов в Казахстане: в Таразе сожгли госучреждения - видео

Во время беспорядков в Казахстане в городе Тараз протестующие сожгли множество автомобилей и разгромили здания государственных структур. В том числе... 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T23:46+0400

2022-01-11T23:46+0400

2022-01-11T23:46+0400

видео

казахстан

мультимедиа

беспорядки

ситуация в казахстане

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Ранее в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на топливо, ситуацией воспользовались внешние деструктивные силы, чтобы раскачать обстановку. В стране начались погромы, мародерства, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил у ОДКБ помощь, после чего в страну был введен коалиционный миротворческий контингент.Миротворцы уже прибыли в Казахстан и взяли под охрану важные стратегические объекты. Лидеры стран ОДКБ отметили, что Казахстан столкнулся с беспрецедентной атакой международного терроризма и внешних деструктивных сил. Однако главы России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули, что ОДКБ совместными силами успешно справилась с этими угрозами и вызовами извне. Также они подтвердили свои намерения по наращиванию доверия и взаимодействия в рамках объединения.

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