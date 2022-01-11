https://sputnik-georgia.ru/20220111/protest-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-tbilisi-zhiltsy-avariynogo-doma-proveli-noch-na-ulitse-263517630.html
Протест вынужденных переселенцев в Тбилиси: жильцы аварийного дома провели ночь на улице
Протест вынужденных переселенцев в Тбилиси: жильцы аварийного дома провели ночь на улице
Протестующие дали властям сутки, чтобы они удовлетворили их требования 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T11:31+0400
2022-01-11T11:31+0400
2022-01-11T11:52+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
вынужденные переселенцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/35/246923502_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_44edc8f107413beb785214fd58c24577.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели ночь на улице в знак протеста.На месте общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", до поздней ночи была мобилизована полиция. Жители утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади.Жители дали властям 24-часовой срок. Если в течение этого времени они не получат конкретного предложения, то намерены установить палатки и анонсируют акции протеста.На месте находился заместитель директора Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.А до завершения тендера у беженцев есть возможность представить отобранные им в Тбилиси жилплощади и агентство обеспечит оплату аренды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24692/35/246923502_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_7cc5584131d7fdc041114021f8e23388.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, вынужденные переселенцы
Протест вынужденных переселенцев в Тбилиси: жильцы аварийного дома провели ночь на улице
11:31 11.01.2022 (обновлено: 11:52 11.01.2022)
Протестующие дали властям сутки, чтобы они удовлетворили их требования
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели ночь на улице в знак протеста.
На месте общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", до поздней ночи была мобилизована полиция. Жители утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади.
Жители дали властям 24-часовой срок. Если в течение этого времени они не получат конкретного предложения, то намерены установить палатки и анонсируют акции протеста.
"Обрушились стены на третьем и седьмом этажах. Значит, этого недостаточно и обязательно кто-то должен умереть, чтобы к нам кто-то пришел. Здесь невозможно жить, у нас нет газа, только электричество. Никто на нас не обращает внимания. Нам обещали, что 31 декабря у нас будут квартиры. Есть заключение – это здание аварийное", – заявила жительница дома Нато Николадзе журналистам.
На месте находился заместитель директора Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.
А до завершения тендера у беженцев есть возможность представить отобранные им в Тбилиси жилплощади и агентство обеспечит оплату аренды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.