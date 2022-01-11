https://sputnik-georgia.ru/20220111/protest-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-tbilisi-zhiltsy-avariynogo-doma-proveli-noch-na-ulitse-263517630.html

Протест вынужденных переселенцев в Тбилиси: жильцы аварийного дома провели ночь на улице

Протест вынужденных переселенцев в Тбилиси: жильцы аварийного дома провели ночь на улице

Протестующие дали властям сутки, чтобы они удовлетворили их требования 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T11:31+0400

2022-01-11T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Сотни вынуждено перемещенных лиц, которые проживают в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели ночь на улице в знак протеста.На месте общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", до поздней ночи была мобилизована полиция. Жители утверждают, что здание аварийное и требуют от правительства передать им новые жилплощади.Жители дали властям 24-часовой срок. Если в течение этого времени они не получат конкретного предложения, то намерены установить палатки и анонсируют акции протеста.На месте находился заместитель директора Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.А до завершения тендера у беженцев есть возможность представить отобранные им в Тбилиси жилплощади и агентство обеспечит оплату аренды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, вынужденные переселенцы