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"Ушел большой друг Грузии"- премьер о кончине главы Европарламента
"Ушел большой друг Грузии"- премьер о кончине главы Европарламента
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Европейского парламента Давида... 11.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Европейского парламента Давида Сассоли.Политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано накануне в возрасте 66 лет. Ранее сообщалось, что 26 декабря Сассоли лег в больницу из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno. В 1992-м перешел на государственное телевидение Италии Rai в качестве репортера службы новостей. С 1996 года стал ведущим нескольких популярных телепрограмм. В 2007-м его назначили заместителем главного редактора новостной службы первого канала Rai — Tg1.В большую политику Сассоли пришел летом 2009 года, когда его избрали депутатом Европарламента по спискам Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Его вновь избрали в Европарламент в 2014 году, с тех пор в течение пяти лет Сассоли занимал пост заместителя председателя. В результате майских выборов 2019 года он в третий раз стал евродепутатом, а 3 июля — главой ЕП.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Ушел большой друг Грузии"- премьер о кончине главы Европарламента
19:11 11.01.2022 (обновлено: 19:17 11.01.2022)
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Европейского парламента Давида Сассоли.
Политик и журналист умер в онкологическом центре итальянского города Авиано накануне в возрасте 66 лет. Ранее сообщалось, что 26 декабря Сассоли лег в больницу из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы.
"Выражаю соболезнования из-за кончины настоящего, верного европейца и большого друга Грузии – президента Европарламента Давида Сассоли. Искренне соболезную семье и близким Давида Сассоли", - пишет Гарибашвили в соцсети Твиттер.
Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno. В 1992-м перешел на государственное телевидение Италии Rai в качестве репортера службы новостей. С 1996 года стал ведущим нескольких популярных телепрограмм. В 2007-м его назначили заместителем главного редактора новостной службы первого канала Rai — Tg1.
В большую политику Сассоли пришел летом 2009 года, когда его избрали депутатом Европарламента по спискам Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Его вновь избрали в Европарламент в 2014 году, с тех пор в течение пяти лет Сассоли занимал пост заместителя председателя. В результате майских выборов 2019 года он в третий раз стал евродепутатом, а 3 июля — главой ЕП.
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