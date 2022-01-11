https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-den-rozhdeniya-tbilisskogo-metropolitena-v-stolitse-nagradili-zasluzhennykh-sotrudnikov-263536305.html
В день рождения Тбилисского метрополитена в столице наградили заслуженных сотрудников
В день рождения Тбилисского метрополитена в столице наградили заслуженных сотрудников
История самого популярного общественного транспорта Тбилиси насчитывает пять десятилетий, напомнил мэр 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T20:01+0400
2022-01-11T20:01+0400
2022-01-11T20:01+0400
грузия
тбилиси
каха каладзе
иосиф сталин
ссср
тбилисский метрополитен
метро
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пятнадцать сотрудников Тбилисского метрополитена с многолетним стажем работы были удостоены звания Почетного работника в связи с юбилеем организации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.История самого популярного общественного транспорта Тбилиси насчитывает пять десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского."Через 15 лет после принятия решения о строительстве метро в Тбилиси, 11 января 1966 года, был официально открыт участок Дидубе-Руставели. За этот период в метро работают сотни сотрудников, и от их профессионализма зависит безопасное и комфортное передвижение пассажиров. В этом году традиционно награждаются отличившиеся сотрудники, долгие годы служащие этому делу", - сказал Каладзе на заседании правительства.По информации градоначальника, стаж награжденных сотрудников колеблется от 32 до 52 лет, что, по его словам, считается признаком любви и преданности делу.По словам Каладзе, звание Почетного работника присвоено в том числе покойному Мерабу Чадунели, специалисту по охране труда, проработавшему в столичном метрополитене 42 года. Награду вручат его семье."Тбилисский метрополитен — востребованный, безопасный и быстрый транспорт, который ежедневно перевозит около 200-250 тысяч пассажиров. Сегодня исполняется 56 лет со дня его основания", - напомнил Каха Каладзе.Участок Дидубе-Руставели тбилисского метро был официально открыт 56 лет назад. В связи с юбилеем метрополитена пятнадцать сотрудников с многолетним стажем работы были удостоены звания почетного работника.О юбилее Тбилисского метрополитена рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства, на котором были названы награжденные.История Тбилисского метрополитенаИзначально советские власти были против идеи строительства метро в Тбилиси. В те времена считали, что подземный транспорт нужен лишь тем городам, где проживали больше миллиона человек. Несмотря на то, что численность населения Тбилиси в то время достигала лишь 600 тысяч, в 1951 году приказ о начале строительства все же был издан.Согласия о начале строительства метро первый секретарь ЦК Компартии Грузии Кандид Чарквиани смог добиться непосредственно от Иосифа Сталина. Работы начались в 1952 году, но в 1957 году, вскоре после смерти Сталина, строительство было заморожено.Работы вновь возобновились спустя два года. Строительство, которое велось под руководством инженера Виктора Гоциридзе, было непростым. Геологические условия создавали серьезные проблемы.В итоге, открыть первый участок тбилисского метрополитена удалось лишь спустя 14 лет после начала строительства. Это важное событие произошло 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190111/Osobennosti-tbilisskogo-metro-ili-Kakov-on-transport-s-poluvekovoy-istoriey-243853420.html
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грузия, тбилиси, каха каладзе, иосиф сталин, ссср, тбилисский метрополитен, метро
В день рождения Тбилисского метрополитена в столице наградили заслуженных сотрудников
История самого популярного общественного транспорта Тбилиси насчитывает пять десятилетий, напомнил мэр
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Пятнадцать сотрудников Тбилисского метрополитена с многолетним стажем работы были удостоены звания Почетного работника в связи с юбилеем организации, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
История самого популярного общественного транспорта Тбилиси насчитывает пять десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.
"Через 15 лет после принятия решения о строительстве метро в Тбилиси, 11 января 1966 года, был официально открыт участок Дидубе-Руставели. За этот период в метро работают сотни сотрудников, и от их профессионализма зависит безопасное и комфортное передвижение пассажиров. В этом году традиционно награждаются отличившиеся сотрудники, долгие годы служащие этому делу", - сказал Каладзе на заседании правительства.
По информации градоначальника, стаж награжденных сотрудников колеблется от 32 до 52 лет, что, по его словам, считается признаком любви и преданности делу.
"Хочу искренне поблагодарить этих людей за то, что они каждый день делают для этого города, за исправное функционирование метро, что нужно ценить", - отметил мэр.
По словам Каладзе, звание Почетного работника присвоено в том числе покойному Мерабу Чадунели, специалисту по охране труда, проработавшему в столичном метрополитене 42 года. Награду вручат его семье.
"Тбилисский метрополитен — востребованный, безопасный и быстрый транспорт, который ежедневно перевозит около 200-250 тысяч пассажиров. Сегодня исполняется 56 лет со дня его основания", - напомнил Каха Каладзе.
Участок Дидубе-Руставели тбилисского метро был официально открыт 56 лет назад. В связи с юбилеем метрополитена пятнадцать сотрудников с многолетним стажем работы были удостоены звания почетного работника.
О юбилее Тбилисского метрополитена рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства, на котором были названы награжденные.
История Тбилисского метрополитена
Изначально советские власти были против идеи строительства метро в Тбилиси. В те времена считали, что подземный транспорт нужен лишь тем городам, где проживали больше миллиона человек. Несмотря на то, что численность населения Тбилиси в то время достигала лишь 600 тысяч, в 1951 году приказ о начале строительства все же был издан.
Согласия о начале строительства метро первый секретарь ЦК Компартии Грузии Кандид Чарквиани смог добиться непосредственно от Иосифа Сталина. Работы начались в 1952 году, но в 1957 году, вскоре после смерти Сталина, строительство было заморожено.
Работы вновь возобновились спустя два года. Строительство, которое велось под руководством инженера Виктора Гоциридзе, было непростым. Геологические условия создавали серьезные проблемы.
В итоге, открыть первый участок тбилисского метрополитена удалось лишь спустя 14 лет после начала строительства. Это важное событие произошло 11 января 1966 года. В тот день торжественно пустили в эксплуатацию участок Дидубе-Руставели.
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