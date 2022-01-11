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В Грузии началось внутреннее распространение штамма коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
В Грузии началось внутреннее распространение штамма коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе
Пик распространения "омикрона" может наступить в первой половине февраля, заявил главный эпидемиолог страны 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T15:15+0400
2022-01-11T15:15+0400
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил журналистам информацию о том, что в стране началось внутреннее распространение нового штамма коронавируса "омикрон".По словам главного эпидемиолога страны, пока грузинским медикам удается выходить на контакты лабораторно подтвержденных случаев.Гамкрелидзе также отметил, что согласно прогнозам, пик распространения "омикрона" может наступить в первой половине февраля. Специалисты ожидают, что ежедневно количество новых случаев может возрасти до 60 тысяч, из них только 20-30% будут выявлено лабораторно. Таким образом, в день могут выявлять по 10-15 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса."На этом этапе из-за случаев "омикрона" в стране не возросла госпитализация, однако увеличились звонки на горячую линию и в онлайн-клиники. И это ожидаемо, поскольку пока случаи "омикрона", по сравнению с дельта-штаммом, протекают легко", – отметил Гамкрелидзе, призвав к активному ношению масок для превенции распространения вируса.Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии зафиксировали 20 декабря.В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19

В Грузии началось внутреннее распространение штамма коронавируса "омикрон" – Гамкрелидзе

15:15 11.01.2022
© Government of GeorgiaАмиран Гамкрелидзе
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© Government of Georgia
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Пик распространения "омикрона" может наступить в первой половине февраля, заявил главный эпидемиолог страны
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил журналистам информацию о том, что в стране началось внутреннее распространение нового штамма коронавируса "омикрон".
По словам главного эпидемиолога страны, пока грузинским медикам удается выходить на контакты лабораторно подтвержденных случаев.

"Я подтверждаю, что это внутреннее распространение. Это уже не импортированные случаи", – заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также отметил, что согласно прогнозам, пик распространения "омикрона" может наступить в первой половине февраля. Специалисты ожидают, что ежедневно количество новых случаев может возрасти до 60 тысяч, из них только 20-30% будут выявлено лабораторно. Таким образом, в день могут выявлять по 10-15 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
"На этом этапе из-за случаев "омикрона" в стране не возросла госпитализация, однако увеличились звонки на горячую линию и в онлайн-клиники. И это ожидаемо, поскольку пока случаи "омикрона", по сравнению с дельта-штаммом, протекают легко", – отметил Гамкрелидзе, призвав к активному ношению масок для превенции распространения вируса.
Первые случаи инфицирования "омикроном" в Грузии зафиксировали 20 декабря.
В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.
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