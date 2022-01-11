Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-gruzii-pomogli-redkomu-kozlu---video-263537832.html
В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
Дикое животное забрело в высокогорное село Шатили, где его обнаружили местные жители 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T22:05+0400
2022-01-11T22:05+0400
новости
грузия
агентство охраняемых территорий
шатили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263537799_0:200:2049:1352_1920x0_80_0_0_3da949273d008eb67f66080db4d27626.jpg
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейнджеры Национального парка Пшав-Хевсурети помогли редкому дикому козлу вернуться в естественную среду обитания, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.Заблудившегося дикого козла, чей вид занесен в Красную книгу, заметили местные жители в Шатили и сообщили об этом администрации Национального парка Пшав-Хевсурети."Местные жители вместе с рейнджерами из Агентства охраняемых территорий принимали активное участие в поисках дикого козла и возвращении его в среду обитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники поймали козла с соблюдением всех норм безопасности и вернули его на территорию Национального парка. Также на животном была сделана метка для дальнейшего наблюдения.Рейнджеры будут наблюдать за ним ежедневно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
шатили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263537799_0:8:2049:1544_1920x0_80_0_0_ff77048d6ff578dfae82f7154e2d249b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, агентство охраняемых территорий, шатили

В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО

22:05 11.01.2022
© photo: Sputnik / Борис УшмайкинКавказский козел
Кавказский козел - Sputnik Грузия, 1920, 11.01.2022
© photo: Sputnik / Борис Ушмайкин
Подписаться на
Дикое животное забрело в высокогорное село Шатили, где его обнаружили местные жители
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейнджеры Национального парка Пшав-Хевсурети помогли редкому дикому козлу вернуться в естественную среду обитания, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
Заблудившегося дикого козла, чей вид занесен в Красную книгу, заметили местные жители в Шатили и сообщили об этом администрации Национального парка Пшав-Хевсурети.
"Местные жители вместе с рейнджерами из Агентства охраняемых территорий принимали активное участие в поисках дикого козла и возвращении его в среду обитания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работники поймали козла с соблюдением всех норм безопасности и вернули его на территорию Национального парка. Также на животном была сделана метка для дальнейшего наблюдения.
Рейнджеры будут наблюдать за ним ежедневно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:05В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
21:47Грузия в рейтинге стран бывшего СССР по ВВП
21:29Грузинский сумоист потерпел второе поражение на турнире в Токио
21:12Европейский регулятор дал положительное заключение по производству "Спутника V"
20:54Тбилгорсуд упразднил штраф Минюсту из-за кадров Саакашвили
20:20В Минобразования Грузии произошли кадровые изменения: кто куда ушел?
20:01В день рождения Тбилисского метрополитена в столице наградили заслуженных сотрудников
19:26Инфекционная больница Тбилиси вскоре переедет в новое здание?
19:11"Ушел большой друг Грузии"- премьер о кончине главы Европарламента
18:54Помощника мэра на западе Грузии задержали за семейное насилие
18:39Выдача ваучеров на медикаменты для неимущих пенсионеров началась в Тбилиси
18:21В Тбилиси обрушилась часть жилого дома
18:08Горнолыжный туризм в разгар пандемии: отдыхающих в Грузии призывают к осторожности
17:52Саакашвили не ладит с Мелия? Эксперт назвал возможную причину изменений в "Нацдвижении"
17:37Смена тактики или самоуничтожение? Как в Грузии отреагировали на изменения в "Нацдвижении"
17:22Борьба за кресло продолжается: сакребуло Цаленджиха вновь осталось без председателя
17:07ВОЗ спрогнозировала заражение более половины европейцев омикрон-штаммом в ближайшие недели
16:36"Обещание выполнено" - Каладзе о замене маршруток в Тбилиси
16:21Убийство школьников в Тбилиси: суд признал виновным еще одного фигуранта дела
16:06Приговор по делу основателей TBC Bank будет вынесен в среду