https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-gruzii-pomogli-redkomu-kozlu---video-263537832.html
В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
Дикое животное забрело в высокогорное село Шатили, где его обнаружили местные жители 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T22:05+0400
2022-01-11T22:05+0400
2022-01-11T22:05+0400
новости
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агентство охраняемых территорий
шатили
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейнджеры Национального парка Пшав-Хевсурети помогли редкому дикому козлу вернуться в естественную среду обитания, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.Заблудившегося дикого козла, чей вид занесен в Красную книгу, заметили местные жители в Шатили и сообщили об этом администрации Национального парка Пшав-Хевсурети."Местные жители вместе с рейнджерами из Агентства охраняемых территорий принимали активное участие в поисках дикого козла и возвращении его в среду обитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники поймали козла с соблюдением всех норм безопасности и вернули его на территорию Национального парка. Также на животном была сделана метка для дальнейшего наблюдения.Рейнджеры будут наблюдать за ним ежедневно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, агентство охраняемых территорий, шатили
В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО
Дикое животное забрело в высокогорное село Шатили, где его обнаружили местные жители
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейнджеры Национального парка Пшав-Хевсурети помогли редкому дикому козлу вернуться в естественную среду обитания, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
Заблудившегося дикого козла, чей вид занесен в Красную книгу, заметили местные жители в Шатили и сообщили об этом администрации Национального парка Пшав-Хевсурети.
"Местные жители вместе с рейнджерами из Агентства охраняемых территорий принимали активное участие в поисках дикого козла и возвращении его в среду обитания", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что работники поймали козла с соблюдением всех норм безопасности и вернули его на территорию Национального парка. Также на животном была сделана метка для дальнейшего наблюдения.
Рейнджеры будут наблюдать за ним ежедневно.
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