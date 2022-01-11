https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-gruzii-pomogli-redkomu-kozlu---video-263537832.html

В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО

В Грузии помогли редкому козлу - ВИДЕО

Дикое животное забрело в высокогорное село Шатили, где его обнаружили местные жители 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T22:05+0400

2022-01-11T22:05+0400

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новости

грузия

агентство охраняемых территорий

шатили

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Рейнджеры Национального парка Пшав-Хевсурети помогли редкому дикому козлу вернуться в естественную среду обитания, говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.Заблудившегося дикого козла, чей вид занесен в Красную книгу, заметили местные жители в Шатили и сообщили об этом администрации Национального парка Пшав-Хевсурети."Местные жители вместе с рейнджерами из Агентства охраняемых территорий принимали активное участие в поисках дикого козла и возвращении его в среду обитания", - говорится в сообщении.Отмечается, что работники поймали козла с соблюдением всех норм безопасности и вернули его на территорию Национального парка. Также на животном была сделана метка для дальнейшего наблюдения.Рейнджеры будут наблюдать за ним ежедневно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, агентство охраняемых территорий, шатили