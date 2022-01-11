https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-gruzii-sokraschayut-sroki-izolyatsii-i-karantina-263525531.html

В Грузии сокращают сроки изоляции и карантина

В Грузии сокращают сроки изоляции и карантина

Сроки изоляции и карантина будут сокращены как для контактов с инфицированными, так и для самих больных коронавирусом 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T14:10+0400

2022-01-11T14:10+0400

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коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В Грузии сократят сроки изоляции и карантина, введенных из-за распространения коронавируса – данную информацию подтвердили главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе и замминистра здравоохранения Тамар Габуния.На данный момент срок изоляции и карантина длится 12 дней.По словам Гамкрелидзе, Национальный центр по контролю заболеваний уже подготовил соответствующий протокол, который будет представлен Минздраву в ближайшие дни.Как выяснилось, сроки изоляции и карантина будут сокращены как для контактов с инфицированными, так и для самих больных коронавирусом."Один протокол уже направлен в министерство здравоохранения, в частности, протокол для контактирующих лиц. Сегодня отправим протокол для инфицированных лиц. Сегодня или завтра мы совместно рассмотрим с соответствующими структурами министерства здравоохранения этот вопрос, и он будет утвержден приказом министра", – заявил Гамкрелидзе.Замминистра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что изменение сроков изоляции и карантина обусловлено не тяжелым течением "омикрона", а тем, что период инфицирования сравнительно короче, чем в случае предыдущих штаммов."Мы, как вы знаете, следуем протоколам Центра по контролю и превенции заболеваний Европы и США в связи с карантинными сроками. В министерстве начаты рассмотрения и консультации. Сегодня-завтра уже окончательно будут формированы обновленные сроки в отношении карантина", – отметила Габуния.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, амиран гамкрелидзе, национальный центр по контролю заболеваний, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса