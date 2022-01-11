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В Грузии жертвами коронавируса за 48 часов стали две беременные женщины
В Грузии жертвами коронавируса за 48 часов стали две беременные женщины
Смертность среди беременных остается серьезной проблемой, отмечают в Минздраве, и единственным выходом медики называют активную вакцинацию 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T12:59+0400
2022-01-11T12:59+0400
2022-01-11T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Две беременные женщины скончались в Аджарии в течение последних двух дней в результате осложнений, вызванных коронавирусом.Первая, 31-летняя беременная пациентка, была доставлена на лечение из Батуми в Кутаиси. Состояние женщины было тяжелым и врачам не удалось ее спасти.Комментарий по поводу гибели беременных женщин из-за коронавируса сделала замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. По ее словам, смертность среди беременных остается серьезной проблемой, а единственным выходом медики называют активную вакцинацию, показатель которой в стране остается низким. За сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделали 10 881 человек. Всего в стране сделано 2 565 599 прививок."В случае беременных ситуация управляется согласно тем возможностям, которые сегодня есть у системы здравоохранения. Вмешательство максимальное, однако исход конкретно в этих случаях был иным... Таких случаев, к сожалению, гораздо больше в этом году, чем в прошлом. Дельта-штамм особенно усугубил это течение", – заявила Габуния.В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, беременность, смерть, коронавирус covid-19
В Грузии жертвами коронавируса за 48 часов стали две беременные женщины
12:59 11.01.2022 (обновлено: 13:10 11.01.2022)
Смертность среди беременных остается серьезной проблемой, отмечают в Минздраве, и единственным выходом медики называют активную вакцинацию
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Две беременные женщины скончались в Аджарии в течение последних двух дней в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Первая, 31-летняя беременная пациентка, была доставлена на лечение из Батуми в Кутаиси. Состояние женщины было тяжелым и врачам не удалось ее спасти.
Что касается второй умершей, 35-летняя беременная женщина проходила курс лечения в Тбилиси. Ей сделали срочное кесарево сечение. Медикам удалось спасти младенца, однако сама роженица, несмотря на лечение, которое длилось в течение нескольких дней, скончалась. У обеих женщин остались малолетние дети.
Комментарий по поводу гибели беременных женщин из-за коронавируса сделала замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. По ее словам, смертность среди беременных остается серьезной проблемой, а единственным выходом медики называют активную вакцинацию, показатель которой в стране остается низким.
За сутки в Грузии вакцину против коронавируса сделали 10 881 человек. Всего в стране сделано 2 565 599 прививок.
"В случае беременных ситуация управляется согласно тем возможностям, которые сегодня есть у системы здравоохранения. Вмешательство максимальное, однако исход конкретно в этих случаях был иным... Таких случаев, к сожалению, гораздо больше в этом году, чем в прошлом. Дельта-штамм особенно усугубил это течение", – заявила Габуния.
В Грузии за последние сутки выявлено 5 486 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 968 тысяч случаев инфицирования, более 916 тысяч выздоровели, 14 264 скончались.
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