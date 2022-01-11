https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-minobrazovaniya-gruzii-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-kto-kuda-ushel-263535571.html

В Минобразования Грузии произошли кадровые изменения: кто куда ушел?

В Минобразования Грузии произошли кадровые изменения: кто куда ушел?

Новый заместитель министра образования будет курировать направление дошкольного и общего образования 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T20:20+0400

2022-01-11T20:20+0400

2022-01-11T20:20+0400

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национальный центр профессионального развития учителей

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Первым заместителем министра образования и науки Грузии стала Тамар Махарашвили, сообщает пресс-служба ведомства.Махарашвили сменила на этом посту Екатерину Дгебуадзе. Новый заместитель министра образования будет курировать направление дошкольного и общего образования, а также Национальный центр профессионального развития учителей и Службу школьных приставов.В прошлом Махарашвили также занимала пост советника министра культуры, защиты памятников и спорта, а также являлась заместителем госминистра по вопросам диаспоры. Кроме того, ранее она занимала пост заместителя министра по делам беженцев и расселению.По профессии Махарашвили является востоковедом. С 1997 года она опубликовала около 20 научных публикаций. Она также является автором учебника "Деда-эна" изданного на иврите. Книга создана для грузинских евреев, проживающих в Израиле.Что касается уже бывшего первого заместителя министра Екатерины Дгебуадзе, то она продолжит работу в Агентстве США по международному развитию (USAID). В частности, Дгебуадзе продолжит тесное сотрудничество с министерством и будет руководить направлением инклюзивного образования.Изменение коснулись и сферы профессионального образования. В прошлом году была внедрена инновационная модель управления системой. Она была признана одной из лучших практик международных организаций. Было создано агентство профнавыков, которое было основано совместными усилиями Минобразования и торгово-промышленной палаты. Отныне за создание политики профобразования и ее осуществление будут отвечать как государственный, так и частный сектор.Гендиректором Агентства профнавыков сроком на пять лет стала замминистра образования и науки Тамар Китиашвили, которая внесла большой вклад в осуществление реформы профессионального образования, отмечают в ведомстве. Китиашвили покинула пост заместителя министра образования и отныне будет руководить агентством профнавыков.Представителем министерства образования в попечительском совете Агентства профнавыков будет заместитель министра образования и науки Валериан Гобронидзе. Он также будет куратором сферы профобразования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, министерство образования и науки грузии, образование, национальный центр развития качества образования, национальный центр профессионального развития учителей