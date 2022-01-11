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В Тбилиси обрушилась часть жилого дома
В Тбилиси обрушилась часть жилого дома
Во время происшествия в здании находись двое членов одной семьи. На месте были мобилизованы спасатели 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T18:21+0400
2022-01-11T18:21+0400
2022-01-11T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Часть жилого дома обрушилась в районе Авлабари в Тбилиси, сообщает телеканал "Имеди"Случай произошел на улице Метехи №14. Во время происшествия в здании находись двое членов одной семьи. В результате ЧП никто не пострадал. На месте были мобилизованы спасатели.В районной администрации Исани заявляют, что большинство жильцов аварийного дома переведены в съемные квартиры.В октябре 2021 года Грузию потрясла трагедия, произошедшая в Батуми, - в полдень 8 октября произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме.Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Из девяти погибших трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.По данным следствия, строительные и ремонтные работы в одной из квартир дома велись с грубым нарушением правил безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
В Тбилиси обрушилась часть жилого дома
18:21 11.01.2022 (обновлено: 18:33 11.01.2022)
Во время происшествия в здании находись двое членов одной семьи. На месте были мобилизованы спасатели
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Часть жилого дома обрушилась в районе Авлабари в Тбилиси, сообщает телеканал "Имеди"
Случай произошел на улице Метехи №14. Во время происшествия в здании находись двое членов одной семьи. В результате ЧП никто не пострадал. На месте были мобилизованы спасатели.
В районной администрации Исани заявляют, что большинство жильцов аварийного дома переведены в съемные квартиры.
"Некоторые отказались, и соответствующая расписка существует. Вчера стена уже сдвинулась, и дополнительно перевели еще одну семью.А недавно еще одна из оставшихся семей, которая отказывалась переезжать на съемную квартиру, согласилась на перевод", - заявили в районной администрации.
В октябре 2021 года Грузию потрясла трагедия, произошедшая в Батуми, - в полдень 8 октября произошло обрушение подъезда в жилом многоквартирном доме.
Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Из девяти погибших трое – дети. Четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.
По данным следствия, строительные и ремонтные работы в одной из квартир дома велись с грубым нарушением правил безопасности.
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