https://sputnik-georgia.ru/20220111/vozobnovitsya-li-ucheba-v-shkolakh-gruzii-263522717.html
Возобновится ли учеба в школах Грузии?
Возобновится ли учеба в школах Грузии?
Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", отмечают в Минздраве 11.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-11T13:55+0400
2022-01-11T13:55+0400
2022-01-11T13:55+0400
общество
новости
грузия
образование
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья пока не дает рекомендаций о переносе учебы в школах Грузии в связи с ухудшением эпидемиологического положения, заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.По ее словам, в том случае, если возникнет необходимость переноса учебного процесса и отмены возвращения учеников в классы, то межведомственный координационный совет рассмотрит данный вопрос.При этом показатель госпитализации детей со случаями заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выше, чем в предыдущий период, отмечают в ведомстве.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, образование, ограничения из-за коронавируса
Возобновится ли учеба в школах Грузии?
Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", отмечают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья пока не дает рекомендаций о переносе учебы в школах Грузии в связи с ухудшением эпидемиологического положения, заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.
По ее словам, в том случае, если возникнет необходимость переноса учебного процесса и отмены возвращения учеников в классы, то межведомственный координационный совет рассмотрит данный вопрос.
"Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья на данный момент не дает рекомендацию в связи с переносом учебного процесса. Все осуществится так, как было запланировано. Если такая необходимость возникнет, то Совет вернется к этому вопросу", – сказала журналистам на брифинге Габуния.
При этом показатель госпитализации детей со случаями заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выше, чем в предыдущий период, отмечают в ведомстве.
Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".
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