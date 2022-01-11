https://sputnik-georgia.ru/20220111/vozobnovitsya-li-ucheba-v-shkolakh-gruzii-263522717.html

Возобновится ли учеба в школах Грузии?

Возобновится ли учеба в школах Грузии?

Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", отмечают в Минздраве 11.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-11T13:55+0400

2022-01-11T13:55+0400

2022-01-11T13:55+0400

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ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья пока не дает рекомендаций о переносе учебы в школах Грузии в связи с ухудшением эпидемиологического положения, заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.По ее словам, в том случае, если возникнет необходимость переноса учебного процесса и отмены возвращения учеников в классы, то межведомственный координационный совет рассмотрит данный вопрос.При этом показатель госпитализации детей со случаями заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выше, чем в предыдущий период, отмечают в ведомстве.Зимние каникулы в школах Грузии начались 30 декабря и продлятся до 17 января 2022 года. Именно на время каникул пришелся рост случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, образование, ограничения из-за коронавируса