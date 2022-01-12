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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки 5 596
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки 5 596
За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, выздоровели за сутки 2 946 человек 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 596. Скончались 47 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 973 909 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 946 человек, а с начала пандемии – 916 421. Скончались 14 311.За сутки сделано 58 109 тестов, в том числе 34 115 на антиген и 23 994 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,63%, за последние 14 дней – 8,51%, за последние семь дней – 9,79%.К этому времени сделано 2 577 637 прививок, в том числе за последние сутки – 10 688.В карантине в данное время находятся 83 человека, в стационарах – 4 418, в ковид-гостиницах – 1 958.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки 5 596

10:52 12.01.2022 (обновлено: 11:04 12.01.2022)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПолевой госпиталь для ковид-пациентов
Полевой госпиталь для ковид-пациентов - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 47 человек, выздоровели за сутки 2 946 человек
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 596. Скончались 47 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 973 909 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 946 человек, а с начала пандемии – 916 421. Скончались 14 311.
За сутки сделано 58 109 тестов, в том числе 34 115 на антиген и 23 994 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 9,63%, за последние 14 дней – 8,51%, за последние семь дней – 9,79%.
К этому времени сделано 2 577 637 прививок, в том числе за последние сутки – 10 688.
В карантине в данное время находятся 83 человека, в стационарах – 4 418, в ковид-гостиницах – 1 958.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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