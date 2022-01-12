https://sputnik-georgia.ru/20220112/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-12-yanvarya-263550145.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 12 января

Случаи инфицирования COVID-17 в Грузии возросли – большая часть заражений вновь зафиксирована в Тбилиси 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Грузинские медики из 5 596 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 180 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 58 109 тестов на коронавирус, 34 115 – на антиген, 23 994 – ПЦР-теста.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 973 909 случаев инфицирования. За последние 24 часа в стране от коронавируса выздоровели 2 946 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 919 367 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 47 пациентов, а с начала пандемии – 14 311.На данный момент в Грузии 40 205 активных случаев, из них 4 418 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 045 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 958 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 33 829 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 83 человек, а в самоизоляции – 33 234.Всего в Грузии сделано 2 577 637 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 10 688 прививок. Показатель положительности по данным на 11 января составляет 9,63%, за две недели – 8,51%, за семь дней – 9,79%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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