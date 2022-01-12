https://sputnik-georgia.ru/20220112/delo-bankirov-kak-gruzinskaya-oppozitsiya-otreagirovala-na-reshenie-suda-263561693.html
Дело банкиров: как грузинская оппозиция отреагировала на решение суда
Дело банкиров: как грузинская оппозиция отреагировала на решение суда
Банкиры остались на свободе, хоть и были признаны виновными в мошенничестве 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T16:56+0400
2022-01-12T16:56+0400
2022-01-12T16:57+0400
происшествия
новости
грузия
давид бакрадзе
тбилисский городской суд
гиги угулава
мамука хазарадзе
tbc bank
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители грузинской оппозиции прокомментировали решение Тбилисского городского суда в отношении основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели.Судья Георгий Аревадзе озвучил приговор по делу об отмывании около 17 миллионов долларов, согласно которому основатели Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели останутся на свободе.Суд переквалифицировал обвинение всем подсудимым – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии.Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году."Власти решили не доводить жестокость до конца, поскольку как с международной точки зрения, так и внутри страны это вызвало бы еще больше поляризации. Само по себе данное дело было со стороны прокуратуры правовым мошенничеством", - заявил оппозиционный политик Гиги Угулава.По словам экс-спикера парламента Грузии, ныне оппозиционного политика Давида Бакрадзе, система оказалась в тяжелом положении."С одной стороны, дело было настолько абсурдным и высосанным из пальца, что даже этот суд не смог приговорить их к заключению. С другой стороны, прокуратура не отступила до конца и попыталась хоть в какой-то форме обвинить этих людей. Это показывает системный крах и то, что данное дело было полностью политически мотивированным", - заявил Бакрадзе.Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что основатели банка не должны обжаловать сегодняшнее решение суда."На 100 процентов мы никогда не сможем установить, что стоит за сегодняшним решением. Но я слышал, что они намерены обжаловать решение, с чем я не согласен. Думаю, что сторона защиты не должна обжаловать решение и они должны дать возможность делу завершиться", - заявил Хвичия.Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, давид бакрадзе, тбилисский городской суд, гиги угулава, мамука хазарадзе, tbc bank
Дело банкиров: как грузинская оппозиция отреагировала на решение суда
16:56 12.01.2022 (обновлено: 16:57 12.01.2022)
Банкиры остались на свободе, хоть и были признаны виновными в мошенничестве
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Представители грузинской оппозиции прокомментировали решение Тбилисского городского суда в отношении основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели.
Судья Георгий Аревадзе озвучил приговор по делу об отмывании около 17 миллионов долларов, согласно которому основатели Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели останутся на свободе.
Суд переквалифицировал обвинение всем подсудимым – Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии.
Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году.
"На данном этапе Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии, миллиардер - ред.) не посмел пополнить ряды политических заключенных новыми политзаключенными, поскольку, даже по его стандартам, это было бы слишком", - заявил председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
"Власти решили не доводить жестокость до конца, поскольку как с международной точки зрения, так и внутри страны это вызвало бы еще больше поляризации. Само по себе данное дело было со стороны прокуратуры правовым мошенничеством", - заявил оппозиционный политик Гиги Угулава.
По словам экс-спикера парламента Грузии, ныне оппозиционного политика Давида Бакрадзе, система оказалась в тяжелом положении.
"С одной стороны, дело было настолько абсурдным и высосанным из пальца, что даже этот суд не смог приговорить их к заключению. С другой стороны, прокуратура не отступила до конца и попыталась хоть в какой-то форме обвинить этих людей. Это показывает системный крах и то, что данное дело было полностью политически мотивированным", - заявил Бакрадзе.
Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия считает, что основатели банка не должны обжаловать сегодняшнее решение суда.
"На 100 процентов мы никогда не сможем установить, что стоит за сегодняшним решением. Но я слышал, что они намерены обжаловать решение, с чем я не согласен. Думаю, что сторона защиты не должна обжаловать решение и они должны дать возможность делу завершиться", - заявил Хвичия.
Детали дела
Дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.
Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.
В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том, что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.
Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.
Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули.
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