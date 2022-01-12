https://sputnik-georgia.ru/20220112/demna-gvasaliya-i-kane-uest-rabotayut-nad-kollektsiey-dlya-gap-263531550.html

Демна Гвасалия и Канье Уэст работают над коллекцией для Gap

Демна Гвасалия и Канье Уэст работают над коллекцией для Gap

Долгожданная коллаборация двух известных в мире моды артистов получила название Yeezy Gap Engineered by Balenciaga

2022-01-12T11:23+0400

2022-01-12T11:23+0400

2022-01-12T11:23+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия и американский рэпер Канье Уэст будут работать над созданием коллекции для бренда Gap, сообщается в Intagram Канье.Проект двух известных артистов в мире моды получил название Yeezy Gap Engineered by Balenciaga."Это сбывшееся желание – работать с Gap и Демной над созданием невероятного продукта, доступного всем в любое время", – рассказал Канье Vogue.По словам Демны, для него эта коллаборация стала новым вызовом."Я всегда ценил утилитарность и доступность Gap. Я разделяю некоторые их ценности в своем творческом языке. Новый проект позволил мне объединить усилия с Ye для создания утилитарной моды для всех", – говорит Гвасалия.Первый релиз будет представлен в июне 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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демна гвасалия, мода, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, balenciaga, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды