https://sputnik-georgia.ru/20220112/dni-iskusstva-proydut-na-ploschadi-orbeliani-v-tbilisi-263547481.html

Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси

Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси

Одна из самых красивых площадей столицы превратится в настоящее арт-пространство 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T13:42+0400

2022-01-12T13:42+0400

2022-01-12T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Дни искусства пройдут на столичной площади Орбелиани с 29 января по 6 февраля – мероприятие проведет первая грузинская арт-платформа Riabid.ge, говорится в сообщении организаторов.Riabid.ge – это портал, на котором желающие могут приобрести и продать работы, исполненные в любом жанре, а также найти любимых артистов. На сайте также есть актуальная информация о галереях и аукционах."Мы приблизим работы художников Riabid.ge к вашей повседневной жизни и организуем выставку-продажу на площади Орбелиани, чтобы сделать искусство еще более осязаемым", – говорят организаторы.Ожидается, что на ярмарке будут представлены до двадцати работ артистов, приобрести которые будет возможно на месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, культурная жизнь грузии