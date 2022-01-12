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Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси
Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси
Одна из самых красивых площадей столицы превратится в настоящее арт-пространство 12.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Дни искусства пройдут на столичной площади Орбелиани с 29 января по 6 февраля – мероприятие проведет первая грузинская арт-платформа Riabid.ge, говорится в сообщении организаторов.Riabid.ge – это портал, на котором желающие могут приобрести и продать работы, исполненные в любом жанре, а также найти любимых артистов. На сайте также есть актуальная информация о галереях и аукционах."Мы приблизим работы художников Riabid.ge к вашей повседневной жизни и организуем выставку-продажу на площади Орбелиани, чтобы сделать искусство еще более осязаемым", – говорят организаторы.Ожидается, что на ярмарке будут представлены до двадцати работ артистов, приобрести которые будет возможно на месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилиси, культурная жизнь грузии

Дни искусства пройдут на площади Орбелиани в Тбилиси

13:42 12.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на площади Орбелиани
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на площади Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Одна из самых красивых площадей столицы превратится в настоящее арт-пространство
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Дни искусства пройдут на столичной площади Орбелиани с 29 января по 6 февраля – мероприятие проведет первая грузинская арт-платформа Riabid.ge, говорится в сообщении организаторов.
Riabid.ge – это портал, на котором желающие могут приобрести и продать работы, исполненные в любом жанре, а также найти любимых артистов. На сайте также есть актуальная информация о галереях и аукционах.
"Мы приблизим работы художников Riabid.ge к вашей повседневной жизни и организуем выставку-продажу на площади Орбелиани, чтобы сделать искусство еще более осязаемым", – говорят организаторы.
Ожидается, что на ярмарке будут представлены до двадцати работ артистов, приобрести которые будет возможно на месте.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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