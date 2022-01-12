https://sputnik-georgia.ru/20220112/goroskop-na-segodnya-13-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263538310.html

Гороскоп на сегодня 13 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 13 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 13 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T09:52+0400

2022-01-12T09:52+0400

2022-01-12T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 13 января все будет удаваться без особого труда. Они смогут брать инициативу в свои руки и быстро принимать решения, заручившись поддержкой окружающих в их реализации. Гороскоп знаку зодиака советует воздержаться сегодня от излишней прямолинейности и упрямства – это может негативно отразиться на делах. Овны должны обратить внимание на свое питание и не забывать об отдыхе.ТелецТельцам 13 января принесут успех хорошо продуманные действия. Возможны финансовые трудности, поэтому гороскоп знаку зодиака рекомендует воздержаться от ненужных трат. Посвятить день нужно активному отдыху – сегодня благоприятны прогулки и физические упражнения. Тельцам нужно избегать конфликтов, особенно если в семье возникают напряженные ситуации.БлизнецыБлизнецов 13 января ждет неблагоприятный день, но они с легкостью справятся со всеми трудностями, которые их сегодня ждут. Дела кажущиеся простыми могут обернуться большими проблемами. Гороскоп знаку зодиака не рекомендует растрачивать напрасно свой творческий запал и энергию. В личной жизни все благополучно – партнеру захочется продемонстрировать Близнецам свои исключительные качества.РакРаку 13 января нужно хорошенько взвесить свои возможности, прежде чем думать о расширении своего предприятия. Хорошие отношения знаку зодиака нужно поддерживать с начальством и коллегами – сохранить невозмутимость и чувство юмора, которые помогут повернуть ситуацию в свою пользу. Ракам, которые недавно расстались с партнером, гороскоп советует наслаждаться свободой.ЛевЛьвам 13 января не следует отвлекаться на второстепенные задачи – наверстать упущенное в будущем будет сложно. Избыток энергии знаку зодиака нужно сегодня направить в безопасное русло. Эмоциональная жизнь и успехи в отношениях с противоположным полом будут зависеть только от их поведения. Вечером гороскоп Львам рекомендует расслабиться – поехать за город, подальше от суеты.ДеваРаботоспособные Девы 13 января успеют сделать многое. Их чрезмерная энергия положительно отразится на окончательных результатах работы, но принимать поспешных решений не стоит. Гороскоп Девам рекомендует в личных отношениях быть сдержанными, чтобы избежать конфликта с близкими родственниками. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое свидание.ВесыВесам 13 января для успешного решения любых вопросов нужно выбрать золотую середину, в противном случае их ждет неудача. Знаку зодиака нужно сегодня сконцентрироваться. Несвоевременная реакция на события и рассеянность может стать причиной ошибок. Гороскоп Весам рекомендует переосмыслить отношения с любимым человеком и внести перемены, чтобы еще больше их укрепить.СкорпионСкорпионов 13 января ждет заманчивое предложение – сделка окажется очень выгодной, но полагаться на удачу не стоит. Знаку зодиака сегодня нужно быть осмотрительным. Неблагоприятно сегодня для контактов и общения. Конфликты спровоцирует сегодня повышенная эмоциональность Скорпионов – им следует обуздать эмоции при выяснении отношений. Решение партнера сегодня в значительной мере отразится на их отношениях.СтрелецСтрельцы, наделенные 13 января уверенностью в себе и харизмой, смогут продвинуть свою идею и убедить любого в своей правоте. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сегодня особенную осмотрительность в высказываниях, так как к ссоре может привести эмоциональное напряжение знака зодиака и острота суждений, которые больно ранят близкого человека. Одиноких ждет романтический вечер.КозерогКозерогов 13 января ждет удачный день. Способность к анализу ситуации и тонкая дипломатия поможет им сегодня во всех делах. Благоприятно сегодня для общения с родными. По гороскопу Козерогов в кругу родственников сегодня ждет искренняя теплота общения. Представители знака зодиака должны больше отдыхать, чтобы усталость не переросла в хроническое состояние.ВодолейВодолеев 13 января ждет напряженный день. Им трудно будет принять сегодня правильное решение. Знаку зодиака сегодня следует полагаться только на собственный здравый смысл и интуицию. Неблагоприятно сегодня и для проявления щедрости – деньги, которые Водолей даст в долг, могут не вернуть. Гороскоп знаку зодиака советует закалять организм, заняться фитнесом или устроить пробежку.РыбыРыбам 13 января удача будет сопутствовать во всем. Они смогут заняться сегодня бизнесом и получить хорошую прибыль, а затем побаловать себя шопингом и удачной покупкой. Благоприятно сегодня для знака зодиака и на личном фронте – перед ним откроется множество шансов, о которых они так долго мечтали. Рыбам нужно обратить внимание на здоровье. Гороскоп не рекомендует перенапрягать зрение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака