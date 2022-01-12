https://sputnik-georgia.ru/20220112/gruzinskiy-figurist-zanimaet-chetvertoe-mesto-posle-korotkoy-programmy-na-chempionate-evropy-263568067.html
Грузинский фигурист занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы
Грузинский фигурист занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы
На данный момент Квителашвили опережают только представители России 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T21:46+0400
2022-01-12T21:46+0400
2022-01-12T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили расположился на четвертом месте после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).По итогам проката Квителашвили получил 92.76 балла (51.12 за технические элементы + 41.64 за программные компоненты).На данный момент Квителашвили опережают только представители России. На первом месте после короткой программы идет Андрей Мозалев (99.76), на втором Марк Кондратюк (99.06), а замыкает тройку лидеров Евгений Семененко (99.04).Стоит также отметить, что свои силы на чемпионате Европы попробовал и 19-летний Ника Эгадзе. К сожалению, грузинский фигурист в короткой программе показал только 25 результат (63.60 балла) и не смог пробиться в финал.Произвольную программу фигуристы представят на суд зрителей и жюри 14 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, европа, морис квителашвили
Грузинский фигурист занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы
На данный момент Квителашвили опережают только представители России
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили расположился на четвертом месте после короткой программы на чемпионате Европы, стартовавшем в Таллинне (Эстония).
По итогам проката Квителашвили получил 92.76 балла (51.12 за технические элементы + 41.64 за программные компоненты).
На данный момент Квителашвили опережают только представители России. На первом месте после короткой программы идет Андрей Мозалев (99.76), на втором Марк Кондратюк (99.06), а замыкает тройку лидеров Евгений Семененко (99.04).
Стоит также отметить, что свои силы на чемпионате Европы попробовал и 19-летний Ника Эгадзе. К сожалению, грузинский фигурист в короткой программе показал только 25 результат (63.60 балла) и не смог пробиться в финал.
Произвольную программу фигуристы представят на суд зрителей и жюри 14 января.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.