https://sputnik-georgia.ru/20220112/mirotvortsy-odkb-rasskazali-kak-okhranyayut-strategicheskie-obekty-v-kazakhstane---video-263552901.html

Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео

Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео

В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики. Смотрите подробности в видео 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T12:56+0400

2022-01-12T12:56+0400

2022-01-12T12:56+0400

видео

казахстан

мультимедиа

ситуация в казахстане

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Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите наше видео.

казахстан

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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