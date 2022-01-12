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Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео
Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео
В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики. Смотрите подробности в видео 12.01.2022, Sputnik Грузия
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Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике. В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите наше видео.
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Миротворцы ОДКБ рассказали, как охраняют стратегические объекты в Казахстане - видео

12:56 12.01.2022
© video: Ministry of Defense of Russia
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В ОДКБ рассказали о ходе миссии коллективных миротворческих сил в Казахстане и подготовке к выводу подразделений из республики. Смотрите подробности в видео
Миротворцы прибыли в страну на фоне беспорядков, начавшихся в первых числах января, после того, как о помощи попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Цель миссии ОДКБ – нормализация и стабилизация обстановки в республике.
В чем состоят задачи миротворцев? Какие стратегические объекты они взяли под охрану? И как к ним относятся местные жители? Смотрите наше видео.
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