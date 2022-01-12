https://sputnik-georgia.ru/20220112/napishi-pismo-premeru-v-gruzii-zapustili-novyy-sayt-garibashvili-263566366.html
Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили
Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили
Каждый пользователь может обратиться к главе правительства - задать вопрос или загрузить файл 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T20:06+0400
2022-01-12T20:06+0400
2022-01-12T20:06+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259624908_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_7ba775077985df31c940c07c7a018ccb.jpg
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Запущен официальный сайт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили под доменом www.garibashvili.ge, информацию распространяет Департамент стратегических коммуникаций правительства - Стратком.На сайте размещены официальные заявления и информация о текущей деятельности премьер-министра - визиты, совещания, распоряжения.Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.На сайте есть отдельная категория - "Письмо премьер-министру". Где каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл.C сайта можно перейти на канал Гарибашвили в YouTube, на страницы в Facebook и Twitter.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0f/259624908_346:0:1801:1091_1920x0_80_0_0_3182eb38f00f1eab633cb3a78658b0dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили
Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили
Каждый пользователь может обратиться к главе правительства - задать вопрос или загрузить файл
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik.
Запущен официальный сайт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили под доменом www.garibashvili.ge
, информацию распространяет Департамент стратегических коммуникаций правительства - Стратком.
На сайте размещены официальные заявления и информация о текущей деятельности премьер-министра - визиты, совещания, распоряжения.
Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.
На сайте есть отдельная категория - "Письмо премьер-министру". Где каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл.
C сайта можно перейти на канал Гарибашвили в YouTube, на страницы в Facebook и Twitter.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.