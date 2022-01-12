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Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили
Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили
Каждый пользователь может обратиться к главе правительства - задать вопрос или загрузить файл 12.01.2022, Sputnik Грузия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Запущен официальный сайт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили под доменом www.garibashvili.ge, информацию распространяет Департамент стратегических коммуникаций правительства - Стратком.На сайте размещены официальные заявления и информация о текущей деятельности премьер-министра - визиты, совещания, распоряжения.Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.На сайте есть отдельная категория - "Письмо премьер-министру". Где каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл.C сайта можно перейти на канал Гарибашвили в YouTube, на страницы в Facebook и Twitter.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили

Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили

20:06 12.01.2022
© Facebook / Georgian DreamИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© Facebook / Georgian Dream
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Каждый пользователь может обратиться к главе правительства - задать вопрос или загрузить файл
ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Запущен официальный сайт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили под доменом www.garibashvili.ge, информацию распространяет Департамент стратегических коммуникаций правительства - Стратком.
На сайте размещены официальные заявления и информация о текущей деятельности премьер-министра - визиты, совещания, распоряжения.
Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.
На сайте есть отдельная категория - "Письмо премьер-министру". Где каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл.
C сайта можно перейти на канал Гарибашвили в YouTube, на страницы в Facebook и Twitter.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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