https://sputnik-georgia.ru/20220112/napishi-pismo-premeru-v-gruzii-zapustili-novyy-sayt-garibashvili-263566366.html

Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили

Напиши письмо премьеру: в Грузии запустили новый сайт Гарибашвили

Каждый пользователь может обратиться к главе правительства - задать вопрос или загрузить файл 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T20:06+0400

2022-01-12T20:06+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Запущен официальный сайт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили под доменом www.garibashvili.ge, информацию распространяет Департамент стратегических коммуникаций правительства - Стратком.На сайте размещены официальные заявления и информация о текущей деятельности премьер-министра - визиты, совещания, распоряжения.Информация на сайте доступна пользователям на грузинском, английском, осетинском и абхазском языках.На сайте есть отдельная категория - "Письмо премьер-министру". Где каждый пользователь может обратиться к главе правительства, задать вопрос или загрузить файл.C сайта можно перейти на канал Гарибашвили в YouTube, на страницы в Facebook и Twitter.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили