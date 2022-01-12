https://sputnik-georgia.ru/20220112/otets-ubitogo-podrostka-davida-saralidze-prosit-pomilovat-i-osvobodit-ubiyts-syna-263549290.html

Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит помиловать и освободить убийц сына

Отец убитого подростка Давида Саралидзе просит помиловать и освободить убийц сына

Саралидзе просит президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать всех осужденных по этому делу 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T11:38+0400

2022-01-12T11:38+0400

2022-01-12T11:45+0400

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зверское убийство школьников в тбилиси - реакции и последствия

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ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Отец убитого во время массовой драки школьников в Тбилиси Заза Саралидзе просит освободить из тюрьмы всех подростков, виновных в убийстве его сына."Я прощаю всем их преступление. Осталось только преступление чиновников. Требую привлечь к ответственности прокуроров Пхакадзе, Гугушвили и Пипия", – сказал Саралидзе.По словам отца убитого подростка, он продолжит бороться за то, чтобы были наказы те высокопоставленные чиновники, которые препятствовали исполнению правосудию.Саралидзе просит президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать всех осужденных по этому делу.Смертельная драка школьниковШкольник Давид Саралидзе погиб в результате драки, которая произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ – №51 и Первой экспериментальной. Один их подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.Дело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси стало одним из самых резонансных за последние годы.31 мая 2018 года суд вынес первый приговор по делу, признав двух фигурантов – Гугу Барбакадзе и Георгия Джанашия – виновными только в убийстве Левана Дадунашвили.Суд первой инстанции не назвал и не привлек к ответственности виновных в смерти другого школьника – Давида Саралидзе. Отец подростка, Заза Саралидзе, заявил, что задержаны не все виновные. Он обвинил прокуратуру в необъективном расследовании дела и укрывательстве виновных. Это заявление повлекло за собой масштабный общественный протест.Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование.После семи месяцев рассмотрения дела в суде второй инстанции, в июне 2019 года, Тбилисский апелляционный суд пересмотрел приговор Джанашия и признал его виновным в предумышленном групповом убийстве и Давида Саралидзе, приговорив его к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.Однако уже в январе 2021 года Верховный суд Грузии заключил процессуальное соглашение с Георгием Джанашия – он был приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным.Джанашия был освобожден из колонии, а неотбытую часть приговора ему заменили на более мягкую – домашний арест.Еще один приговор по делу об убийстве Давида Саралидзе был вынесен Тбилисским городским судом обвиняемому Михаилу Каландия 25 февраля 2020 года. Сначала Каландия выступал как свидетель по делу, однако затем он также был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сам обвиняемый и его семья были категорически не согласны с приговором.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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