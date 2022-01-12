https://sputnik-georgia.ru/20220112/po-mnogochislennym-prosbam-shou-rossiyskogo-tsirka-na-ldu-v-tbilisi-prodlili-263537416.html
По многочисленным просьбам: шоу российского цирка на льду в Тбилиси продлили
По многочисленным просьбам: шоу российского цирка на льду в Тбилиси продлили
На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T10:37+0400
2022-01-12T10:37+0400
2022-01-12T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Тбилиси в связи с беспрецедентным интересом зрителей российский цирк на льду добавил дополнительные представления на выходные – 15 и 16 января, сообщается на официальной странице организации в Facebook.Организаторы шоу объявили о дополнительных представлениях российского цирка на льду из-за большого спроса и интереса.Изначально выступления российского цирка планировались в конце декабря, однако из-за погодных условий грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс), из-за чего российскому цирку на льду Circus on Ice пришлось перенести намеченные выступления на январь.На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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По многочисленным просьбам: шоу российского цирка на льду в Тбилиси продлили
На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Тбилиси в связи с беспрецедентным интересом зрителей российский цирк на льду добавил дополнительные представления на выходные – 15 и 16 января, сообщается на официальной странице организации в Facebook.
Организаторы шоу объявили о дополнительных представлениях российского цирка на льду из-за большого спроса и интереса.
Изначально выступления российского цирка планировались в конце декабря, однако из-за погодных условий грузовики с цирковым оборудованием скопились на грузино-российской границе (Верхний Ларс), из-за чего российскому цирку на льду Circus on Ice пришлось перенести намеченные выступления на январь.
На представлениях зрителям демонстрируют захватывающее лазер-шоу, головокружительные выступления акробатов, жонглеров и клоуна.
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