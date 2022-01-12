https://sputnik-georgia.ru/20220112/pochemu-nelzya-ispolzovat-chuzhie-zaryadki-dlya-smartfonov-263560233.html
Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов?
Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов?
Как мошенники могут получить доступ даже к защищенным хранилищам пользователей, рассказал специалист "Лаборатории Касперского"
2022-01-12T16:06+0400
2022-01-12T16:06+0400
2022-01-12T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В чем риск использования чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов - на этот вопрос ответил исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.По мнению специалиста, практика использования чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов может дать злоумышленникам возможность похитить персональные данные владельцев гаджетов. Дело в том, что большинство пользователей мобильных устройств обычно оставляют в своих мессенджерах подробности своей деловой и персональной жизни, но при этом не задумываются о том, что хакеры могут "проникать" в мобильное устройство без физического контакта с ним.Между тем мошенники вполне могут получить доступ даже к казалось бы защищенным хранилищам пользователей. А в качестве одной из мер противодействия этому эксперты рекомендуют воздержаться от зарядки своих устройств чужими кабелями и сторонними USB-розетками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, в мире, смартфоны
Почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов?
Как мошенники могут получить доступ даже к защищенным хранилищам пользователей, рассказал специалист "Лаборатории Касперского"
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В чем риск использования чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов - на этот вопрос ответил исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.
По мнению специалиста, практика использования чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов может дать злоумышленникам возможность похитить персональные данные владельцев гаджетов.
"Главный риск при использовании USB-розеток заключается в том, что пользователю неизвестно, какое оборудование находится за розеткой на зарядной станции", — пояснил
Виктор Чебышев.
Дело в том, что большинство пользователей мобильных устройств обычно оставляют в своих мессенджерах подробности своей деловой и персональной жизни, но при этом не задумываются о том, что хакеры могут "проникать" в мобильное устройство без физического контакта с ним.
Между тем мошенники вполне могут получить доступ даже к казалось бы защищенным хранилищам пользователей. А в качестве одной из мер противодействия этому эксперты рекомендуют воздержаться от зарядки своих устройств чужими кабелями и сторонними USB-розетками.
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