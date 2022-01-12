https://sputnik-georgia.ru/20220112/polki-magazinov-v-ssha-pusteyut-iz-za-rasprostraneniya-omikrona-263552246.html

Полки магазинов в США пустеют из-за распространения "омикрона"

Полки магазинов в США пустеют из-за распространения "омикрона"

Наученные горьким опытом магазины сейчас держат под рукой больше необходимых товаров, таких как туалетная бумага, чтобы избежать их острой нехватки 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T13:14+0400

2022-01-12T13:14+0400

2022-01-12T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В некоторых штатах США наблюдается дефицит товаров в продуктовых магазинах из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает телеканал ABC.По данным телеканала, нехватка товаров в последние недели обострилась, с одной стороны, из-за быстро распространяющегося "омикрона". Накануне в США выявили рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии в мире – более 1,35 млн. С другой стороны, проблемы создали и плохие погодные условия в стране. Все это привело к нехватке рабочей силы и усугубило проблемы в плане поставок товаров.Как рассказал ABC генеральный директор Ассоциации потребительских брендов Джефф Фримен, в продуктовых магазинах США обычно в любой момент времени отсутствует от 5 до 10% товаров. Сейчас этот показатель колеблется в районе 15%.Как утверждает телеканал, одной из причин дефицита, который потребители видят на полках магазинов, связан с тем, что американцы едят дома больше, чем раньше. На это влияет удаленная работа из дома, а также закрытые учебные заведения.Проблемой также остается дефицит водителей грузовиков, который начал расти еще до пандемии. Американские ассоциации грузоперевозок заявили, что в США не хватает примерно 80 тысяч водителей, что является историческим максимумом.Производители овощей, мясных закусок и упакованных товаров, например, зерновых, сообщают, что поставки с их заводов будут ограничены по крайней мере в течение следующего месяца. Дело в том, что коронавирусом заражаются как работники заводов, так и дистрибьюторы.Так, многие компании выполняют заказы с задержками даже с учетом того, что большинство сотрудников работают сверхурочно за своих заболевших коллег. Сами продуктовые магазины, в свою очередь, теряют до 10% работников из-за "омикрона".Помимо непосредственного влияния на рабочую силу, "омикрон" действует и косвенно. Так, многие родители, работающие в продуктовых магазинах, остаются дома из-за повсеместного закрытия школ и детских садов, а другие сотрудники просто решили, что их работа не стоит рисков.США не единственная страна, имеющая дело с нехваткой товаров – Австралия сталкивается с еще более тяжелой ситуацией. Крупнейшая сеть супермаркетов Австралии Woolworths Group объявила, что более 20% ее работников в распределительных центрах и не менее 10% работников в магазинах не работают из-за заражения COVID-19. Второму по величине оператору страны Coles Group пришлось ввести лимит на продажу мяса и мясных изделий.

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