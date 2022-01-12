Полки магазинов в США пустеют из-за распространения "омикрона"
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкПустые торговые полки в продуктовом магазине
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky/
Наученные горьким опытом магазины сейчас держат под рукой больше необходимых товаров, таких как туалетная бумага, чтобы избежать их острой нехватки
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В некоторых штатах США наблюдается дефицит товаров в продуктовых магазинах из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает телеканал ABC.
По данным телеканала, нехватка товаров в последние недели обострилась, с одной стороны, из-за быстро распространяющегося "омикрона". Накануне в США выявили рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии в мире – более 1,35 млн. С другой стороны, проблемы создали и плохие погодные условия в стране. Все это привело к нехватке рабочей силы и усугубило проблемы в плане поставок товаров.
Как рассказал ABC генеральный директор Ассоциации потребительских брендов Джефф Фримен, в продуктовых магазинах США обычно в любой момент времени отсутствует от 5 до 10% товаров. Сейчас этот показатель колеблется в районе 15%.
This is a grocery store in Washington, DC proper.— 🐺 (@LeighWolf) January 9, 2022
The shortages have become progressively worse here for the last week.
It’s the same scene down the street at another store.
Even in his own back yard, Biden doesn’t care how much his admins incompetence is hurting people. pic.twitter.com/Azg8lpFK2D
Как утверждает телеканал, одной из причин дефицита, который потребители видят на полках магазинов, связан с тем, что американцы едят дома больше, чем раньше. На это влияет удаленная работа из дома, а также закрытые учебные заведения.
Проблемой также остается дефицит водителей грузовиков, который начал расти еще до пандемии. Американские ассоциации грузоперевозок заявили, что в США не хватает примерно 80 тысяч водителей, что является историческим максимумом.
Производители овощей, мясных закусок и упакованных товаров, например, зерновых, сообщают, что поставки с их заводов будут ограничены по крайней мере в течение следующего месяца. Дело в том, что коронавирусом заражаются как работники заводов, так и дистрибьюторы.
Так, многие компании выполняют заказы с задержками даже с учетом того, что большинство сотрудников работают сверхурочно за своих заболевших коллег. Сами продуктовые магазины, в свою очередь, теряют до 10% работников из-за "омикрона".
Grocery shopping today in Alaska. Hardly anything fresh, but frozen foods decent, which means the root cause was not our recent windstorm. #Food shortages & just one barge a week from Seattle are culprits.— Phoenix (@conspiracyfans) January 7, 2022
Thanks Brandon.
This Walmart is a hub for 80K+ people. Feel free to RT. pic.twitter.com/CTULrkKv4H
Помимо непосредственного влияния на рабочую силу, "омикрон" действует и косвенно. Так, многие родители, работающие в продуктовых магазинах, остаются дома из-за повсеместного закрытия школ и детских садов, а другие сотрудники просто решили, что их работа не стоит рисков.
США не единственная страна, имеющая дело с нехваткой товаров – Австралия сталкивается с еще более тяжелой ситуацией. Крупнейшая сеть супермаркетов Австралии Woolworths Group объявила, что более 20% ее работников в распределительных центрах и не менее 10% работников в магазинах не работают из-за заражения COVID-19. Второму по величине оператору страны Coles Group пришлось ввести лимит на продажу мяса и мясных изделий.