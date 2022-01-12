https://sputnik-georgia.ru/20220112/povysheniye-stavki-frs-sozdast-problemy-razvivayuschimsya-stranam---mvf-263538726.html

Повышение ставки ФРС создаст проблемы развивающимся странам – мнение МВФ

Повышение ставки ФРС создаст проблемы развивающимся странам – мнение МВФ

Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, что может привести обесцениванию валюты на развивающихся рынках 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T07:32+0400

2022-01-12T07:32+0400

2022-01-12T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Страны с развивающейся экономикой могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования, считают эксперты Международного валютного фонда.Цены в США растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, а новый штамм коронавируса вызывает дополнительные опасения, отметили в МВФ. Страны с развивающейся экономикой также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким госдолгом. Его средний уровень вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года.Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, уверены в МВФ. Это может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках, предрекают эксперты.Некоторые страны уже начали корректировать денежно-кредитную политику и готовятся сократить бюджетную поддержку для решения проблемы роста долга и инфляции.Годовая инфляция в Грузии в декабре 2021 года составила 13,9%. Нацбанк отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах. По предварительным оценкам, вклад этих экзогенных факторов в общую инфляцию составляет около восьми процентных пунктов.

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