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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера
Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера
В России прокомментировали новость о том, что в страну собирается американский рэпер Канье Уэст 12.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-12T15:50+0400
2022-01-12T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о готовности Владимира Путина встретиться с американской звездой хип-хопа Канье Уэстом в ходе его приезда в РФ, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя", пишет РИА Новости.Ранее стало известно, что всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана.Отмечается, Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service.При этом, отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера

15:50 12.01.2022
© photo: Sputnik / Sergei Guneev / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Грузия, 1920, 12.01.2022
© photo: Sputnik / Sergei Guneev
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В России прокомментировали новость о том, что в страну собирается американский рэпер Канье Уэст
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о готовности Владимира Путина встретиться с американской звездой хип-хопа Канье Уэстом в ходе его приезда в РФ, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя", пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана.
Отмечается, Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service.

"Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки", – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.

При этом, отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".
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