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Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера

Приезд Канье Уэста в РФ: в Кремле прокомментировали планы американского рэпера

В России прокомментировали новость о том, что в страну собирается американский рэпер Канье Уэст 12.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-12T15:50+0400

2022-01-12T15:50+0400

2022-01-12T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о готовности Владимира Путина встретиться с американской звездой хип-хопа Канье Уэстом в ходе его приезда в РФ, ответил, что администрация президента "не является визави исполнителя", пишет РИА Новости.Ранее стало известно, что всемирно известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, также известный как Ye, захотел приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал Billboard со ссылкой на представителя американского рэп-исполнителя Канье Уэста Амира Судана.Отмечается, Канье в этом году планирует посетить Россию, провести богослужение, встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, а также представить свою госпел-программу The Sunday Service.При этом, отвечая на вопрос о том, насколько сам Песков и президент Путин знакомы с деятельностью Канье Уэста, Песков ответил, что знакомы "не столь глубоко, чтобы давать оценки".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, владимир путин, сша, дмитрий песков, шоу-бизнес, канье уэст, зарубежные звезды